Как записать ребенка в школу в Курганской области

20 марта 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

1 апреля в школах Курганской области начнется запись детей в первые классы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в 2024 году за парты сядут около 11 тысяч первоклассников. Некоторые из них придут на учебу в новые школы. Прием заявлений от родителей детей начнется 1 апреля. О том, как записать ребенка в школу по месту жительства или по выбору родителей — в материале URA.RU. Когда подавать заявление Приемная кампания по зачислению детей в 1 классы в образовательные организации Кургана и области стартует в 08.00 часов по местному времени 1 апреля. Кампания будет проходить в два этапа. С 1 по 30 июня заявления примут от семей, проживающих на закрепленной за школой территорией, что называется «по прописке». На втором этапе — с 6 июля по 5 сентября — при наличии свободных мест заявления примут вне зависимости от адреса проживания семьи. Способы подачи документов 1 апреля можно обратиться в школу лично. Сотрудники образовательных организациях будут вести прием заявлений и документов. При этом в некоторых крупных школах, вероятно, придется подождать в очереди. Можно направить заявление в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В этом году на госуслугах с 18 марта можно заполнить черновик заявления. Для этого нужно авторизоваться, зайти в личный кабинет на портале и нажать кнопку «Подать заявление». Оно будет храниться в личном кабинете до начала отправки. Черновик можно редактировать. Кнопка подачи электронного заявления будет активна в 8:00 часов 1 апреля. Третий вариант — отправить заявление с копиями документов заказным письмом по почте. Такие заявления будут учитывать с 1 апреля. Перечень необходимых документов: Для приема в 1 класс родители ребенка должны предоставить: — копию паспорта родителя (законного представителя) ребенка; — копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; — копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры ребенка в случае, если они уже обучаются в школе; — копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); — копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории); — копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным программам; — копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). Порядок рассмотрения заявлений На первом этапе кампании заявления в первую очередь рассмотрят от родителей детей, имеющих право внеочередного и первоочередного приема. Внеочередное право приема в 1-й класс имеют дети военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач в СВО. Первоочередное право на зачисление имеют дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, полицейских, некоторых органов исполнительной власти — по месту жительства. Далее учтут заявления от родителей, чьи дети имеют преимущественное право. У таких детей братья и сестра уже учатся в школе. При этом прописка самого ребенка не имеет значения. После этого будут учтены заявления от родителей детей, проживающих на закрепленной за школой территории. В этом году в Кургане начнет работу новая школа №52 в Заозерном. Согласно постановлению администрации города Кургана, за школой закреплены дома на территории: 1 мкр., №№ 1, 29-33, 35, 38 (в том числе с литерами и корпусами); 1а мкр., №№ 1-4, 11, 15, 16 (в том числе с литерами и корпусами); 4 мкр., №№ 12, 15-22, 31 (в том числе с литерами); 7 мкр., 8 мкр., 12 мкр., 15 мкр., 16 мкр. — полностью; ул. Алексеева, №№ 1-5, 9, 10, 15, 16 (в том числе с литерами); жилые дома, расположенные на территориях: мкр. Мостостроителей; пос. Левашово; ул. Загородная; платформа 352 километра; СНТ «Мечта», СНТ «Малиновка», СНТ «Мостовик», СТ «Малиновка № 8», СНТ «Сады Зауралья», СНТ Курганоблобувьбыт, СНТ «Приозерный», СТ Боровое — полностью. Информацию по «приписке» к образовательным учреждениям Кургана можно посмотреть здесь . Если места в школе не хватило Родителям могут отказать в приеме ребенка по причине отсутствия места в школе. Чаще с такой ситуацией сталкиваются в Кургане жители густонаселенных микрорайонов. В этом случае для определения места обучения необходимо обратиться в управление образования департамента социальной политики администрации города Кургана (ул. Куйбышева, 111; по телефону: 42-88-54 доб. 313, 312). В других муниципалитетах нужно обратиться в местное управление образование или в администрацию. В департаменте образования и науки Курганской области подчеркнули, что ни один ребенок не останется все образования, все дети сядут 1 сентября за парту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области в 2024 году за парты сядут около 11 тысяч первоклассников. Некоторые из них придут на учебу в новые школы. Прием заявлений от родителей детей начнется 1 апреля. О том, как записать ребенка в школу по месту жительства или по выбору родителей — в материале URA.RU. Когда подавать заявление Приемная кампания по зачислению детей в 1 классы в образовательные организации Кургана и области стартует в 08.00 часов по местному времени 1 апреля. Кампания будет проходить в два этапа. С 1 по 30 июня заявления примут от семей, проживающих на закрепленной за школой территорией, что называется «по прописке». На втором этапе — с 6 июля по 5 сентября — при наличии свободных мест заявления примут вне зависимости от адреса проживания семьи. Способы подачи документов 1 апреля можно обратиться в школу лично. Сотрудники образовательных организациях будут вести прием заявлений и документов. При этом в некоторых крупных школах, вероятно, придется подождать в очереди. Можно направить заявление в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В этом году на госуслугах с 18 марта можно заполнить черновик заявления. Для этого нужно авторизоваться, зайти в личный кабинет на портале и нажать кнопку «Подать заявление». Оно будет храниться в личном кабинете до начала отправки. Черновик можно редактировать. Кнопка подачи электронного заявления будет активна в 8:00 часов 1 апреля. Третий вариант — отправить заявление с копиями документов заказным письмом по почте. Такие заявления будут учитывать с 1 апреля. Перечень необходимых документов: Для приема в 1 класс родители ребенка должны предоставить: — копию паспорта родителя (законного представителя) ребенка; — копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; — копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры ребенка в случае, если они уже обучаются в школе; — копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); — копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории); — копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным программам; — копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). Порядок рассмотрения заявлений На первом этапе кампании заявления в первую очередь рассмотрят от родителей детей, имеющих право внеочередного и первоочередного приема. Внеочередное право приема в 1-й класс имеют дети военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач в СВО. Первоочередное право на зачисление имеют дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, полицейских, некоторых органов исполнительной власти — по месту жительства. Далее учтут заявления от родителей, чьи дети имеют преимущественное право. У таких детей братья и сестра уже учатся в школе. При этом прописка самого ребенка не имеет значения. После этого будут учтены заявления от родителей детей, проживающих на закрепленной за школой территории. В этом году в Кургане начнет работу новая школа №52 в Заозерном. Согласно постановлению администрации города Кургана, за школой закреплены дома на территории: 1 мкр., №№ 1, 29-33, 35, 38 (в том числе с литерами и корпусами); 1а мкр., №№ 1-4, 11, 15, 16 (в том числе с литерами и корпусами); 4 мкр., №№ 12, 15-22, 31 (в том числе с литерами); 7 мкр., 8 мкр., 12 мкр., 15 мкр., 16 мкр. — полностью; ул. Алексеева, №№ 1-5, 9, 10, 15, 16 (в том числе с литерами); жилые дома, расположенные на территориях: мкр. Мостостроителей; пос. Левашово; ул. Загородная; платформа 352 километра; СНТ «Мечта», СНТ «Малиновка», СНТ «Мостовик», СТ «Малиновка № 8», СНТ «Сады Зауралья», СНТ Курганоблобувьбыт, СНТ «Приозерный», СТ Боровое — полностью. Информацию по «приписке» к образовательным учреждениям Кургана можно посмотреть здесь. Если места в школе не хватило Родителям могут отказать в приеме ребенка по причине отсутствия места в школе. Чаще с такой ситуацией сталкиваются в Кургане жители густонаселенных микрорайонов. В этом случае для определения места обучения необходимо обратиться в управление образования департамента социальной политики администрации города Кургана (ул. Куйбышева, 111; по телефону: 42-88-54 доб. 313, 312). В других муниципалитетах нужно обратиться в местное управление образование или в администрацию. В департаменте образования и науки Курганской области подчеркнули, что ни один ребенок не останется все образования, все дети сядут 1 сентября за парту.