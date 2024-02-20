Строители работают ночами, чтобы быстрее доделать школу в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане рабочие ночуют в кабинетах строящейся школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне Заозерного, чтобы быстрее закончить внутреннюю отделку. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из строительной сферы. Ранее власти опубликовали фотоотчет о выполненных работах в холлах и кабинетах школы.

«Они [рабочие] ночью тоже работают. Делают штукатурку, плитку и так далее. В общем, занимаются внутренними работами», — рассказал инсайдер. Также источник предположил, что ночными работами могут заниматься приезжие специалисты.

Корреспондент URA.RU направил запрос в генподрядчику. На момент публикации ответ не поступил.

Изначально строительство школы в Заозерном должны были завершить в конце 2023 года, но сдача объекта была перенесена из-за срывов графика работ. Инсайдеры URA.RU сообщали, что власти хотят, чтобы школу сдали в феврале. По этой причине субподрядчиков часто собирают на совещания и требуют ускорить темпы работ. При этом источники полагают, что до конца месяца объект не достроить, поскольку еще идут работы по центральной части, включая внешнюю и внутреннюю отделку. При этом несмотря на незаконченные работы в школу уже завозят мебель и оборудование.

Генподрядчиком объекта выступает предприятие «Курганстальмост», которое взялось за проект после ухода компании «Авиапромстрой» из Москвы. Инсайдеры URA.RU сообщали, что закончить работы по школе якобы должны в феврале 2024 года. Строителей собирают по несколько раз день на совещания и требуют ускорить темпы работ. Источники сообщали, что в школу уже начали завозить мебель и оборудование.