Кологривый продолжает удивлять россиян своими выходками: самые громкие скандалы с участием актера

Кологривого исключили из списка артистов гала-концерта «Жванецкий»

20 марта 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Никита Кологривый высказался о профессиональных способностях многих актеров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый (Кащей) оказался в центре скандала. Артист устроил дебош в кафе Новосибирска, после чего попал в полицию. Его также исключили из списка артистов гала-концерта «Жванецкий». После звездной роли в сериале Кологривого начали звать на интервью, где он много ругался на других актеров и делал громкие заявления. О самых громких скандалах с участием актера — в материале URA.RU. Кологривый и Бортич В ходе подкаста с блогером Эльдаром Джараховым актер Никита Кологривый выразил свое мнение о важности актерского образования, сравнив актера без образования с женитьбой без любви. Он также упомянул актрису Александру Бортич, назвав ее примером непрофессионализма и отметил, что многие артисты не обладают внешней привлекательностью, в отличие от нее. Бортич быстро отреагировала на комментарии Кологривого, опубликовав в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) фотографию в балаклаве со смайликом клоуна и текстом, который многие восприняли как ответ на его слова. Позднее она разместила пост, где выразила недоумение по поводу критики в свой адрес и подчеркнула, что не гордится отсутствием актерского образования, но и не претендует на звание гениальной актрисы. Бортич также заявила, что не обсуждает работу коллег и проекты, даже если они ей не нравятся, и намекнула на неприемлемость подобного поведения со стороны Кологривого. Кологривый и Козловский Актер не оставил без внимания и работу своего коллеги Данилы Козловского в фильме «Духless». Во время выступления в школе-студии «Останкино» Кологривый критично отозвался о роли Козловского, намекнув, что игра актера в данном фильме не требует особых навыков и что он готов «разбить тысячу таких лжеартистов». Это высказывание стоит в контрасте с его более ранним интервью 2023 года, где Кологривый выразил мнение, что судьба Данилы Козловского является примером для подражания и что такая карьера подобает хорошему артисту. Критика коллег в сериале «Слово пацана» В своем интервью актер Никита Кологривый высказал мнение о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», утверждая, что он был единственным актером в проекте, кто реально знаком с опасной жизнью уличных пацанов 80-х и 90-х годов. Он упомянул, что его коллеги, включая Ивана Янковского, не имели подобного опыта, что, по его словам, заметно в сериале. Кологривый также затронул тему других актеров, чья работа остается незамеченной из-за популярности сериала. Он упомянул Рузиля Минекаева и Льва, сыгравших в сериале, но не указал конкретно, кого имел в виду под именем «Лев». Кологривый критически высказался об их актерской игре, называя ее не достаточно пронзительной для «Оскара». Филипп Янковский, отец Ивана Янковского и народный артист, в своей речи на премьере сериала «Прелесть» шутливо отметил коллективный характер кинопроизводства, в отличие от мнения Кологривого. Комментарии Кологривого также вызвали негодование у журналиста Отара Кушанашвили, который в своем обзоре на скандальное интервью с актером назвал его «косным, ограниченным и тупым», а также напомнил о его старом интервью, где Кологривый критиковал роли известных советских актеров. Леонид Ярмольник в интервью ТАСС также выразил свое мнение о Кологривом, называя его дураком и предложил ему завязать с актерской профессией, если он не ценит талант таких актеров, как Смоктуновский и Абдулов. Кологривый и рэп-индустрия Актер выразил недовольство современной музыкой и в частности творчеством рэпера Big Baby Tape в одном из подкастов. Он сравнил литературное наследие великих русских поэтов и писателей прошлого с нынешним уровнем текстов в музыке, указав на снижение качества и словарного запаса. Он упомянул, что в стихотворениях Михаила Лермонтова содержится больше слов, чем в любом альбоме рэпера. Big Baby Tape отреагировал на критику, опубликовав отрывок из подкаста с Кологривым в своем профиле и добавив смеющиеся смайлики. Рэпер также предложил своим подписчикам в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) игнорировать «морализаторские мнения» и просто наслаждаться искусством. Кроме того, он задал риторический вопрос о том, как можно перейти от творчества Тарковского и советской киноклассики к сериалу «Слово пацана». Спор с Гордоном Во время участия в шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном, актер Никита Кологривый вступил в спор с телеведущим. Обсуждение кинокартины «Подельники» привело к несогласию между Гордоном и Кологривым, когда Гордон предложил актеру сократить свое мнение о фильме. Кологривому это не понравилось, и в результате разгорелась словесная перепалка, после чего актер покинул студию. Дебош в Новосибирске Недавно стало известно о скандальном инциденте с участием Кологривого в одном из кафе Новосибирска. По словам свидетелей, он находился в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, а после устроил дебош из-за отказа официантки во время его непристойных домогательств. Актер укусил сотрудницу заведения за ногу. Он начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. В результате Кологривого задержали сотрудники полиции. Он планировал улететь в Москву, но сотрудники приехали к нему в отель и забрали в отдел полиции. Официантку, которую укусил Кологривый отправили на медосвидетельствование, чтобы зафиксировать следы укуса. Актера исключили из списка артистов гала-концерта «Жванецкий» Кологривый не сыграет в гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village» после дебоша в ресторане Новосибирска. Telegram-канал Mash сообщил, что его менеджер сам позвонил организаторам и попросил вычеркнуть Никиту из списков. Там добавили, что после начавшегося обсуждения из-за его поступка в ресторане Кологривый решил лишний раз не попадать на публику, поскольку понимал, что избежать скандала не получится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый (Кащей) оказался в центре скандала. Артист устроил дебош в кафе Новосибирска, после чего попал в полицию. Его также исключили из списка артистов гала-концерта «Жванецкий». После звездной роли в сериале Кологривого начали звать на интервью, где он много ругался на других актеров и делал громкие заявления. О самых громких скандалах с участием актера — в материале URA.RU. В ходе подкаста с блогером Эльдаром Джараховым актер Никита Кологривый выразил свое мнение о важности актерского образования, сравнив актера без образования с женитьбой без любви. Он также упомянул актрису Александру Бортич, назвав ее примером непрофессионализма и отметил, что многие артисты не обладают внешней привлекательностью, в отличие от нее. Бортич быстро отреагировала на комментарии Кологривого, опубликовав в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) фотографию в балаклаве со смайликом клоуна и текстом, который многие восприняли как ответ на его слова. Позднее она разместила пост, где выразила недоумение по поводу критики в свой адрес и подчеркнула, что не гордится отсутствием актерского образования, но и не претендует на звание гениальной актрисы. Бортич также заявила, что не обсуждает работу коллег и проекты, даже если они ей не нравятся, и намекнула на неприемлемость подобного поведения со стороны Кологривого. Актер не оставил без внимания и работу своего коллеги Данилы Козловского в фильме «Духless». Во время выступления в школе-студии «Останкино» Кологривый критично отозвался о роли Козловского, намекнув, что игра актера в данном фильме не требует особых навыков и что он готов «разбить тысячу таких лжеартистов». Это высказывание стоит в контрасте с его более ранним интервью 2023 года, где Кологривый выразил мнение, что судьба Данилы Козловского является примером для подражания и что такая карьера подобает хорошему артисту. В своем интервью актер Никита Кологривый высказал мнение о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», утверждая, что он был единственным актером в проекте, кто реально знаком с опасной жизнью уличных пацанов 80-х и 90-х годов. Он упомянул, что его коллеги, включая Ивана Янковского, не имели подобного опыта, что, по его словам, заметно в сериале. Кологривый также затронул тему других актеров, чья работа остается незамеченной из-за популярности сериала. Он упомянул Рузиля Минекаева и Льва, сыгравших в сериале, но не указал конкретно, кого имел в виду под именем «Лев». Кологривый критически высказался об их актерской игре, называя ее не достаточно пронзительной для «Оскара». Филипп Янковский, отец Ивана Янковского и народный артист, в своей речи на премьере сериала «Прелесть» шутливо отметил коллективный характер кинопроизводства, в отличие от мнения Кологривого. Комментарии Кологривого также вызвали негодование у журналиста Отара Кушанашвили, который в своем обзоре на скандальное интервью с актером назвал его «косным, ограниченным и тупым», а также напомнил о его старом интервью, где Кологривый критиковал роли известных советских актеров. Леонид Ярмольник в интервью ТАСС также выразил свое мнение о Кологривом, называя его дураком и предложил ему завязать с актерской профессией, если он не ценит талант таких актеров, как Смоктуновский и Абдулов. Актер выразил недовольство современной музыкой и в частности творчеством рэпера Big Baby Tape в одном из подкастов. Он сравнил литературное наследие великих русских поэтов и писателей прошлого с нынешним уровнем текстов в музыке, указав на снижение качества и словарного запаса. Он упомянул, что в стихотворениях Михаила Лермонтова содержится больше слов, чем в любом альбоме рэпера. Big Baby Tape отреагировал на критику, опубликовав отрывок из подкаста с Кологривым в своем профиле и добавив смеющиеся смайлики. Рэпер также предложил своим подписчикам в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) игнорировать «морализаторские мнения» и просто наслаждаться искусством. Кроме того, он задал риторический вопрос о том, как можно перейти от творчества Тарковского и советской киноклассики к сериалу «Слово пацана». Во время участия в шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном, актер Никита Кологривый вступил в спор с телеведущим. Обсуждение кинокартины «Подельники» привело к несогласию между Гордоном и Кологривым, когда Гордон предложил актеру сократить свое мнение о фильме. Кологривому это не понравилось, и в результате разгорелась словесная перепалка, после чего актер покинул студию. Недавно стало известно о скандальном инциденте с участием Кологривого в одном из кафе Новосибирска. По словам свидетелей, он находился в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, а после устроил дебош из-за отказа официантки во время его непристойных домогательств. Актер укусил сотрудницу заведения за ногу. Он начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. В результате Кологривого задержали сотрудники полиции. Он планировал улететь в Москву, но сотрудники приехали к нему в отель и забрали в отдел полиции. Официантку, которую укусил Кологривый отправили на медосвидетельствование, чтобы зафиксировать следы укуса. Кологривый не сыграет в гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village» после дебоша в ресторане Новосибирска. Telegram-канал Mash сообщил, что его менеджер сам позвонил организаторам и попросил вычеркнуть Никиту из списков. Там добавили, что после начавшегося обсуждения из-за его поступка в ресторане Кологривый решил лишний раз не попадать на публику, поскольку понимал, что избежать скандала не получится.