Кологривый вместо Москвы попал в отдел полиции

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Никиту Кологривого отвезли в отдел полиции Фото:

Звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после дебоша в ресторане. Он планировал вернуться в Москву, однако сейчас ему грозит 15 суток.

«Кологривый задержан в Новосибирске <…> ему грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство», — сообщил telegram-канал Shot, ссылаясь на источник. Там добавили, что он планировал улететь в Москву, но сотрудники приехали к нему в отель и забрали в отдел полиции.

В канале отмечают, официантку, которую укусил Кологривый отправили на медосвидетельствование, чтобы зафиксировать следы укуса. Девушка планирует вернуться к работе уже сегодня, заключили в сообщении.

Ранее стало известно, что Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска из-за отказа официантки во время его непристойных домогательств. Актер укусил сотрудницу заведения за ногу. Кроме того, он начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. Сообщалось, что Кологривый не сыграет в гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village».

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Звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после дебоша в ресторане. Он планировал вернуться в Москву, однако сейчас ему грозит 15 суток. «Кологривый задержан в Новосибирске <…> ему грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство», — сообщил telegram-канал Shot, ссылаясь на источник. Там добавили, что он планировал улететь в Москву, но сотрудники приехали к нему в отель и забрали в отдел полиции. В канале отмечают, официантку, которую укусил Кологривый отправили на медосвидетельствование, чтобы зафиксировать следы укуса. Девушка планирует вернуться к работе уже сегодня, заключили в сообщении. Ранее стало известно, что Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска из-за отказа официантки во время его непристойных домогательств. Актер укусил сотрудницу заведения за ногу. Кроме того, он начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. Сообщалось, что Кологривый не сыграет в гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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