Кологривый вместо Москвы попал в отдел полиции

20 марта 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Никиту Кологривого отвезли в отдел полиции Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после дебоша в ресторане. Он планировал вернуться в Москву, однако сейчас ему грозит 15 суток. «Кологривый задержан в Новосибирске <…> ему грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство», — сообщил telegram-канал Shot, ссылаясь на источник. Там добавили, что он планировал улететь в Москву, но сотрудники приехали к нему в отель и забрали в отдел полиции. В канале отмечают, официантку, которую укусил Кологривый отправили на медосвидетельствование, чтобы зафиксировать следы укуса. Девушка планирует вернуться к работе уже сегодня, заключили в сообщении. Ранее стало известно, что Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска из-за отказа официантки во время его непристойных домогательств. Актер укусил сотрудницу заведения за ногу. Кроме того, он начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. Сообщалось, что Кологривый не сыграет в гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после дебоша в ресторане. Он планировал вернуться в Москву, однако сейчас ему грозит 15 суток. «Кологривый задержан в Новосибирске <…> ему грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство», — сообщил telegram-канал Shot, ссылаясь на источник. Там добавили, что он планировал улететь в Москву, но сотрудники приехали к нему в отель и забрали в отдел полиции. В канале отмечают, официантку, которую укусил Кологривый отправили на медосвидетельствование, чтобы зафиксировать следы укуса. Девушка планирует вернуться к работе уже сегодня, заключили в сообщении. Ранее стало известно, что Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска из-за отказа официантки во время его непристойных домогательств. Актер укусил сотрудницу заведения за ногу. Кроме того, он начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. Сообщалось, что Кологривый не сыграет в гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village».