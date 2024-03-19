Общество Ушел из жизни первый командир пермского СОБРа Алексей Казаченко 20 марта 2024 в 14:53 Размер текста - 17 + Алексей Казаченко командовал пермским СОБРом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Скончался первый командир пермского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) полковник милиции в отставке Алексей Казаченко. Спецназовец руководил отрядом, начиная с 1993 года, когда он был создан. «Полковник милиции в отставке Алексей Казаченко скончался 18 марта из-за болезни. В регионе полковник Казаченко известен как первый командир СОБР», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственный источник. Спецотряд быстрого реагирования был создан при УВД Пермской области 22 марта 1993 и боролся с организованной преступностью. Под руководством Казаченко бойцы отряда выезжали в служебные командировки на Северный Кавказ. Похороны бывшего спецназовца проходят 20 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Скончался первый командир пермского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) полковник милиции в отставке Алексей Казаченко. Спецназовец руководил отрядом, начиная с 1993 года, когда он был создан. «Полковник милиции в отставке Алексей Казаченко скончался 18 марта из-за болезни. В регионе полковник Казаченко известен как первый командир СОБР», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственный источник. Спецотряд быстрого реагирования был создан при УВД Пермской области 22 марта 1993 и боролся с организованной преступностью. Под руководством Казаченко бойцы отряда выезжали в служебные командировки на Северный Кавказ. Похороны бывшего спецназовца проходят 20 марта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям