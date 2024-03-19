Ушел из жизни первый командир пермского СОБРа Алексей Казаченко

Скончался первый командир пермского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) полковник милиции в отставке Алексей Казаченко. Спецназовец руководил отрядом, начиная с 1993 года, когда он был создан.
«Полковник милиции в отставке Алексей Казаченко скончался 18 марта из-за болезни. В регионе полковник Казаченко известен как первый командир СОБР», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственный источник.
Спецотряд быстрого реагирования был создан при УВД Пермской области 22 марта 1993 и боролся с организованной преступностью. Под руководством Казаченко бойцы отряда выезжали в служебные командировки на Северный Кавказ. Похороны бывшего спецназовца проходят 20 марта.
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