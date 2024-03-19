19 марта 2024

Ушел из жизни первый командир пермского СОБРа Алексей Казаченко

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Казаченко командовал пермским СОБРом Фото:

Скончался первый командир пермского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) полковник милиции в отставке Алексей Казаченко. Спецназовец руководил отрядом, начиная с 1993 года, когда он был создан.

«Полковник милиции в отставке Алексей Казаченко скончался 18 марта из-за болезни. В регионе полковник Казаченко известен как первый командир СОБР», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственный источник.

Спецотряд быстрого реагирования был создан при УВД Пермской области 22 марта 1993 и боролся с организованной преступностью. Под руководством Казаченко бойцы отряда выезжали в служебные командировки на Северный Кавказ. Похороны бывшего спецназовца проходят 20 марта.

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Скончался первый командир пермского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) полковник милиции в отставке Алексей Казаченко. Спецназовец руководил отрядом, начиная с 1993 года, когда он был создан. «Полковник милиции в отставке Алексей Казаченко скончался 18 марта из-за болезни. В регионе полковник Казаченко известен как первый командир СОБР», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственный источник. Спецотряд быстрого реагирования был создан при УВД Пермской области 22 марта 1993 и боролся с организованной преступностью. Под руководством Казаченко бойцы отряда выезжали в служебные командировки на Северный Кавказ. Похороны бывшего спецназовца проходят 20 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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