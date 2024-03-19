19 марта 2024

Какие фильмы и сериалы планируют снять в Перми. Список

В Перми планируют снять два сериала и восемь фильмов
© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, оператор, зима, кинокамера, улица, мороз, холод, съемка фильма
Кинокомиссия выбрала проекты, которые могут получить субсидии Фото:

Экспертный совет Пермской кинокомиссии рассмотрел заявки на съемки фильмов и сериалов. В 2024 и 2025 годах в крае планируют снять два сериала и восемь фильмов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

«На первый этап отбора вышли 10 проектов в сфере кино и анимации. В конце года авторы смогут получить субсидию после проведения киносъемок и предоставления в региональное Министерство культуры документов, подтверждающих фактические затраты, понесенные съемочными группами непосредственно на территории Прикамья», — сказано в сообщении.

В состав экспертного совета, который занимался отбором проектов, вошли Антон Богданов, Гавриил Гордеев, Ямур Гильмутдинов, а также актер театра и кино, заслуженный артист РФ, народный артист РФ и продюсер Федор Добронравов. Комиссия выбрала следующие проекты:

  • остросоциальный сериал «Урок» и фантастический сериал «Радар» от кинокомпании «МЕМ»;
  • комедийные фильмы «Вышка» и «Улов» от кинокомпании «Базелевс»;
  • драматический проект «Последний пионер» от кинокомпании «Медиа Тайм»;
  • семейный фильм «Кубок Королева» от кинокомпании «Дженерал Криэйшн»;
  • комедийная история «Аэропорт» от кинокомпании «Клевафильм»;
  • фильм «Втроем» и мистическая драма «Цинга» от кинокомпании от Свердловской киностудии;
  • документальный проект «Икота-Икота» от пермского продюсерского центра «Капризка».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что до 2030 года в регионе принята программа развития кинопроизводства. Ее задача увеличить количество съемок фильмов и сериалов. Также планируется создать киноиндустрию, которая позволит делать проекты «под ключ». Уточняется, что производителей кинофильмов в Пермский край привлекают красивые природные локации и меры поддержки. Одна из них — выделение субсидий на съемки. В пресс-службе губернатора отметили, что в Пермском крае самый большой размер субсидии в России. Кинокомпании могут получить до 50%.

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Экспертный совет Пермской кинокомиссии рассмотрел заявки на съемки фильмов и сериалов. В 2024 и 2025 годах в крае планируют снять два сериала и восемь фильмов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. «На первый этап отбора вышли 10 проектов в сфере кино и анимации. В конце года авторы смогут получить субсидию после проведения киносъемок и предоставления в региональное Министерство культуры документов, подтверждающих фактические затраты, понесенные съемочными группами непосредственно на территории Прикамья», — сказано в сообщении. В состав экспертного совета, который занимался отбором проектов, вошли Антон Богданов, Гавриил Гордеев, Ямур Гильмутдинов, а также актер театра и кино, заслуженный артист РФ, народный артист РФ и продюсер Федор Добронравов. Комиссия выбрала следующие проекты: Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что до 2030 года в регионе принята программа развития кинопроизводства. Ее задача увеличить количество съемок фильмов и сериалов. Также планируется создать киноиндустрию, которая позволит делать проекты «под ключ». Уточняется, что производителей кинофильмов в Пермский край привлекают красивые природные локации и меры поддержки. Одна из них — выделение субсидий на съемки. В пресс-службе губернатора отметили, что в Пермском крае самый большой размер субсидии в России. Кинокомпании могут получить до 50%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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