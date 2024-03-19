19 марта 2024

Глава депобразования ХМАО раскрыл первые результаты проверки жалобы на избиение школьника-инвалида

Депобразования ХМАО: учитель нанес травму школьнику-инвалиду, пытаясь его спасти
© Служба новостей «URA.RU»
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С улиц города. Пермь, инвалидная коляска, прогулка по парку, комсомольский проспект
В депобразования ХМАО поделились первыми результатами проверки жалобы на избиение школьника-инвалида Фото:

Педагог из сургутской спецшколы, которую родители одного из первоклассников обвинили в нанесении ссадин ребенка, на самом деле пыталась его спасти. Ребенок положил в рот магнит со школьной доски и мог им подаваться. К таким выводам пришла комиссия, которая занимается расследованием всех обстоятельств дела, о чем URA.RU рассказал глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«В школе Сургута сейчас работает комиссия, которая отсматривает видеозаписи уроков преподавателя. Факт того, что ребенку были нанесены царапины, действительно, имел место, но, исходя из того, что мы видели, исходя из опросов — ребенок положил себе в рот мелкие детали (магниты с доски), и учительница пыталась предотвратить трагедию», — сообщил глава депобразования ХМАО.

Родители мальчика с инвалидностью обратились в правоохранительные органы после того, как мальчик пришел со школы с синяками на шее. По их словам, педагог схватила ученика за шею и прижала лицом к парте. Инцидент получил широкий общественный резонанс, проверку по данному факту организовали в прокуратуре и следственном комитете.

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Педагог из сургутской спецшколы, которую родители одного из первоклассников обвинили в нанесении ссадин ребенка, на самом деле пыталась его спасти. Ребенок положил в рот магнит со школьной доски и мог им подаваться. К таким выводам пришла комиссия, которая занимается расследованием всех обстоятельств дела, о чем URA.RU рассказал глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «В школе Сургута сейчас работает комиссия, которая отсматривает видеозаписи уроков преподавателя. Факт того, что ребенку были нанесены царапины, действительно, имел место, но, исходя из того, что мы видели, исходя из опросов — ребенок положил себе в рот мелкие детали (магниты с доски), и учительница пыталась предотвратить трагедию», — сообщил глава депобразования ХМАО. Родители мальчика с инвалидностью обратились в правоохранительные органы после того, как мальчик пришел со школы с синяками на шее. По их словам, педагог схватила ученика за шею и прижала лицом к парте. Инцидент получил широкий общественный резонанс, проверку по данному факту организовали в прокуратуре и следственном комитете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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