Появились подробности обысков в крупном бизнес-центре Екатеринбурга

Обыски в екатеринбургском Clever Park устроили с подачи налоговиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Сотрудники спецслужбы оказывают поддержку налоговым инспекторам (архивное фото) Фото:

Обыски в бизнес-центре Clever Park могут быть связаны с уголовным делом, в котором фигурирует АО «Трубная торговая компания — Екатеринбург», рассказал URA.RU информированный источник. По его словам, обыски проходят не только на 22 этаже БЦ, как сообщалось ранее, но и на других.

«Сотрудники ФСБ оказывают силовую поддержку налоговой службе. Для прикрытия выемку провели и в соседних офисах», — поделился собеседник агентства. В самой «ТТК-Екатеринбург» по номеру, указанному на сайте, корреспонденту не ответили. В компанию был направлен запрос, ответ ожидается.

Журналист также обратился за комментарием в пресс-службу УФНС по Свердловской области. В ведомстве попросили отправить запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Силовики приехали в Clever Park утром. Очевидцы заметили, что оперативники даже вскрывали сейф на балконе. Руководитель управляющей компании центра Елена Нескашина сказала, что такие мероприятия проводятся каждый год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обыски в бизнес-центре Clever Park могут быть связаны с уголовным делом, в котором фигурирует АО «Трубная торговая компания — Екатеринбург», рассказал URA.RU информированный источник. По его словам, обыски проходят не только на 22 этаже БЦ, как сообщалось ранее, но и на других. «Сотрудники ФСБ оказывают силовую поддержку налоговой службе. Для прикрытия выемку провели и в соседних офисах», — поделился собеседник агентства. В самой «ТТК-Екатеринбург» по номеру, указанному на сайте, корреспонденту не ответили. В компанию был направлен запрос, ответ ожидается. Журналист также обратился за комментарием в пресс-службу УФНС по Свердловской области. В ведомстве попросили отправить запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит. Силовики приехали в Clever Park утром. Очевидцы заметили, что оперативники даже вскрывали сейф на балконе. Руководитель управляющей компании центра Елена Нескашина сказала, что такие мероприятия проводятся каждый год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...