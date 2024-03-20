Появились подробности обысков в крупном бизнес-центре Екатеринбурга

Обыски в екатеринбургском Clever Park устроили с подачи налоговиков

20 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Сотрудники спецслужбы оказывают поддержку налоговым инспекторам (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обыски в бизнес-центре Clever Park могут быть связаны с уголовным делом, в котором фигурирует АО «Трубная торговая компания — Екатеринбург», рассказал URA.RU информированный источник. По его словам, обыски проходят не только на 22 этаже БЦ, как сообщалось ранее, но и на других. «Сотрудники ФСБ оказывают силовую поддержку налоговой службе. Для прикрытия выемку провели и в соседних офисах», — поделился собеседник агентства. В самой «ТТК-Екатеринбург» по номеру, указанному на сайте, корреспонденту не ответили. В компанию был направлен запрос, ответ ожидается. Журналист также обратился за комментарием в пресс-службу УФНС по Свердловской области. В ведомстве попросили отправить запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит. Силовики приехали в Clever Park утром. Очевидцы заметили, что оперативники даже вскрывали сейф на балконе. Руководитель управляющей компании центра Елена Нескашина сказала, что такие мероприятия проводятся каждый год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обыски в бизнес-центре Clever Park могут быть связаны с уголовным делом, в котором фигурирует АО «Трубная торговая компания — Екатеринбург», рассказал URA.RU информированный источник. По его словам, обыски проходят не только на 22 этаже БЦ, как сообщалось ранее, но и на других. «Сотрудники ФСБ оказывают силовую поддержку налоговой службе. Для прикрытия выемку провели и в соседних офисах», — поделился собеседник агентства. В самой «ТТК-Екатеринбург» по номеру, указанному на сайте, корреспонденту не ответили. В компанию был направлен запрос, ответ ожидается. Журналист также обратился за комментарием в пресс-службу УФНС по Свердловской области. В ведомстве попросили отправить запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит. Силовики приехали в Clever Park утром. Очевидцы заметили, что оперативники даже вскрывали сейф на балконе. Руководитель управляющей компании центра Елена Нескашина сказала, что такие мероприятия проводятся каждый год.