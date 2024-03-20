Появились подробности обысков в крупном бизнес-центре Екатеринбурга

Обыски в бизнес-центре Clever Park могут быть связаны с уголовным делом, в котором фигурирует АО «Трубная торговая компания — Екатеринбург», рассказал URA.RU информированный источник. По его словам, обыски проходят не только на 22 этаже БЦ, как сообщалось ранее, но и на других.
«Сотрудники ФСБ оказывают силовую поддержку налоговой службе. Для прикрытия выемку провели и в соседних офисах», — поделился собеседник агентства. В самой «ТТК-Екатеринбург» по номеру, указанному на сайте, корреспонденту не ответили. В компанию был направлен запрос, ответ ожидается.
Журналист также обратился за комментарием в пресс-службу УФНС по Свердловской области. В ведомстве попросили отправить запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Силовики приехали в Clever Park утром. Очевидцы заметили, что оперативники даже вскрывали сейф на балконе. Руководитель управляющей компании центра Елена Нескашина сказала, что такие мероприятия проводятся каждый год.
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