Госдума ужесточила ответственность за спам-звонки о кредитах

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Общественная жизнь. Пермь , такси, ожидание, звонок, мужчина
Госдума обсудила закон о штрафах за спам-звонки Фото:

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении штрафов за спам-звонки: от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, для юрлиц — до одного миллиона. Такие изменения были приняты во время пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Нарушение требований к рекламе через звонки обернется для граждан штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических — от 300 тысяч до одного миллиона», — сообщает сайт Госдумы. До этого штрафы были в несколько раз ниже.

Отмечается, что на данный момент спам-звонки запрещены. Операторы могут звонить только в том случае, если абонент дал на это согласие.

Во время обсуждения закона прозвучали предложения по увеличению штрафов за нарушения закона о рекламе кредитов и микрозаймов в два раза. Для граждан — 40 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических — до 1,6 миллиона рублей.

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении штрафов за спам-звонки: от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, для юрлиц — до одного миллиона. Такие изменения были приняты во время пленарного заседания нижней палаты парламента. «Нарушение требований к рекламе через звонки обернется для граждан штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических — от 300 тысяч до одного миллиона», — сообщает сайт Госдумы. До этого штрафы были в несколько раз ниже. Отмечается, что на данный момент спам-звонки запрещены. Операторы могут звонить только в том случае, если абонент дал на это согласие. Во время обсуждения закона прозвучали предложения по увеличению штрафов за нарушения закона о рекламе кредитов и микрозаймов в два раза. Для граждан — 40 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических — до 1,6 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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