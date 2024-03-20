Госдума ужесточила ответственность за спам-звонки о кредитах

20 марта 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Госдума обсудила закон о штрафах за спам-звонки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении штрафов за спам-звонки: от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, для юрлиц — до одного миллиона. Такие изменения были приняты во время пленарного заседания нижней палаты парламента. «Нарушение требований к рекламе через звонки обернется для граждан штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических — от 300 тысяч до одного миллиона», — сообщает сайт Госдумы. До этого штрафы были в несколько раз ниже. Отмечается, что на данный момент спам-звонки запрещены. Операторы могут звонить только в том случае, если абонент дал на это согласие. Во время обсуждения закона прозвучали предложения по увеличению штрафов за нарушения закона о рекламе кредитов и микрозаймов в два раза. Для граждан — 40 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических — до 1,6 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении штрафов за спам-звонки: от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, для юрлиц — до одного миллиона. Такие изменения были приняты во время пленарного заседания нижней палаты парламента. «Нарушение требований к рекламе через звонки обернется для граждан штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических — от 300 тысяч до одного миллиона», — сообщает сайт Госдумы. До этого штрафы были в несколько раз ниже. Отмечается, что на данный момент спам-звонки запрещены. Операторы могут звонить только в том случае, если абонент дал на это согласие. Во время обсуждения закона прозвучали предложения по увеличению штрафов за нарушения закона о рекламе кредитов и микрозаймов в два раза. Для граждан — 40 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических — до 1,6 миллиона рублей.