Госдума ужесточила ответственность за спам-звонки о кредитах

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении штрафов за спам-звонки: от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, для юрлиц — до одного миллиона. Такие изменения были приняты во время пленарного заседания нижней палаты парламента.
«Нарушение требований к рекламе через звонки обернется для граждан штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических — от 300 тысяч до одного миллиона», — сообщает
Отмечается, что на данный момент спам-звонки запрещены. Операторы могут звонить только в том случае, если абонент дал на это согласие.
Во время обсуждения закона прозвучали предложения по увеличению штрафов за нарушения закона о рекламе кредитов и микрозаймов в два раза. Для граждан — 40 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических — до 1,6 миллиона рублей.
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