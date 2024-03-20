В России изобретен уникальный промышленный томограф. Видео

В России изобретен и испытан уникальный промышленный томограф
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Владимир Арлазаров, интервью генерального директора компании Se smart engines. 16 февраля 2024. Москва, промышленный томограф
На разработку промышленного томографа ушло 4 года и 250 млн рублей, он запатентован в России и США Фото:

В России создали и испытали уникальный томограф промышленного назначения. Сегодня его программное обеспечение впервые позволило проверить качество не только деталей и механизмов, но и подлинность драгоценных камней и жемчуга без их разрушения при взятии проб. Разработкой занималась компания Smart Engines, ее руководитель Владимир Арлазаров рассказал 20 марта корреспонденту URA.RU, как изобретение поможет российской экономике.

Владимир Арлазаров, интервью генерального директора компании Se smart engines. 16 февраля 2024. Москва
Операторы промышленного томографа за работой. Как выглядит результат исследования объектива фотографа URA.RU вы можете увидеть ниже в небольшом видеоролике.
Фото:

«Сегодня мы завершили разработку ПО, с помощью которого промышленный томограф может определять качество драгоценных камней и жемчуга. Томограф Smart Tomo Engine разрабатывался для промышленности — создания машин, самолетов и прочей крупной „подвижной“ техники, в которой качество деталей необходимо проверять до полной сборки во избежание последующих дорогостоящих поломок и катастроф. Теперь мы расширили спектр применения оборудования на ювелирную отрасль», — комментирует Владимир Арлазаров.

Главное отличие от рентгена, уточнил доктор технических наук, состоит в том, что изобретение позволяет оценить объем и глубину трещин, создавая трехмерную модель, с которой сможет работать ювелир при огранке камня. Обычный рентген позволяет только увидеть наличие трещин. «Всего в разработку ПО для томографии и анализа вложили четверть миллиарда рублей и 4 года активной работы всего коллектива. Получение патентов также потребовало значительных усилий, документы о праве на изобретение из России и США ждали в течение трех лет», — уточнил Владимир Арлазаров.

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В России создали и испытали уникальный томограф промышленного назначения. Сегодня его программное обеспечение впервые позволило проверить качество не только деталей и механизмов, но и подлинность драгоценных камней и жемчуга без их разрушения при взятии проб. Разработкой занималась компания Smart Engines, ее руководитель Владимир Арлазаров рассказал 20 марта корреспонденту URA.RU, как изобретение поможет российской экономике. «Сегодня мы завершили разработку ПО, с помощью которого промышленный томограф может определять качество драгоценных камней и жемчуга. Томограф Smart Tomo Engine разрабатывался для промышленности — создания машин, самолетов и прочей крупной „подвижной“ техники, в которой качество деталей необходимо проверять до полной сборки во избежание последующих дорогостоящих поломок и катастроф. Теперь мы расширили спектр применения оборудования на ювелирную отрасль», — комментирует Владимир Арлазаров. Главное отличие от рентгена, уточнил доктор технических наук, состоит в том, что изобретение позволяет оценить объем и глубину трещин, создавая трехмерную модель, с которой сможет работать ювелир при огранке камня. Обычный рентген позволяет только увидеть наличие трещин. «Всего в разработку ПО для томографии и анализа вложили четверть миллиарда рублей и 4 года активной работы всего коллектива. Получение патентов также потребовало значительных усилий, документы о праве на изобретение из России и США ждали в течение трех лет», — уточнил Владимир Арлазаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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