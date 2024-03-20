В России изобретен уникальный промышленный томограф. Видео

В России изобретен и испытан уникальный промышленный томограф

20 марта 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

На разработку промышленного томографа ушло 4 года и 250 млн рублей, он запатентован в России и США Фото: Роман Наумов © URA.RU В России создали и испытали уникальный томограф промышленного назначения. Сегодня его программное обеспечение впервые позволило проверить качество не только деталей и механизмов, но и подлинность драгоценных камней и жемчуга без их разрушения при взятии проб. Разработкой занималась компания Smart Engines, ее руководитель Владимир Арлазаров рассказал 20 марта корреспонденту URA.RU, как изобретение поможет российской экономике. Операторы промышленного томографа за работой. Как выглядит результат исследования объектива фотографа URA.RU вы можете увидеть ниже в небольшом видеоролике. Фото: Роман Наумов © URA.RU «Сегодня мы завершили разработку ПО, с помощью которого промышленный томограф может определять качество драгоценных камней и жемчуга. Томограф Smart Tomo Engine разрабатывался для промышленности — создания машин, самолетов и прочей крупной „подвижной“ техники, в которой качество деталей необходимо проверять до полной сборки во избежание последующих дорогостоящих поломок и катастроф. Теперь мы расширили спектр применения оборудования на ювелирную отрасль», — комментирует Владимир Арлазаров. Главное отличие от рентгена, уточнил доктор технических наук, состоит в том, что изобретение позволяет оценить объем и глубину трещин, создавая трехмерную модель, с которой сможет работать ювелир при огранке камня. Обычный рентген позволяет только увидеть наличие трещин. «Всего в разработку ПО для томографии и анализа вложили четверть миллиарда рублей и 4 года активной работы всего коллектива. Получение патентов также потребовало значительных усилий, документы о праве на изобретение из России и США ждали в течение трех лет», — уточнил Владимир Арлазаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России создали и испытали уникальный томограф промышленного назначения. Сегодня его программное обеспечение впервые позволило проверить качество не только деталей и механизмов, но и подлинность драгоценных камней и жемчуга без их разрушения при взятии проб. Разработкой занималась компания Smart Engines, ее руководитель Владимир Арлазаров рассказал 20 марта корреспонденту URA.RU, как изобретение поможет российской экономике. «Сегодня мы завершили разработку ПО, с помощью которого промышленный томограф может определять качество драгоценных камней и жемчуга. Томограф Smart Tomo Engine разрабатывался для промышленности — создания машин, самолетов и прочей крупной „подвижной“ техники, в которой качество деталей необходимо проверять до полной сборки во избежание последующих дорогостоящих поломок и катастроф. Теперь мы расширили спектр применения оборудования на ювелирную отрасль», — комментирует Владимир Арлазаров. Главное отличие от рентгена, уточнил доктор технических наук, состоит в том, что изобретение позволяет оценить объем и глубину трещин, создавая трехмерную модель, с которой сможет работать ювелир при огранке камня. Обычный рентген позволяет только увидеть наличие трещин. «Всего в разработку ПО для томографии и анализа вложили четверть миллиарда рублей и 4 года активной работы всего коллектива. Получение патентов также потребовало значительных усилий, документы о праве на изобретение из России и США ждали в течение трех лет», — уточнил Владимир Арлазаров.