Чем в ЯНАО работодатели завлекают соискателей

В ЯНАО компании предлагают соискателям гибкий график, ДМС и релокационный пакет

В ЯНАО наблюдается дефицит кадров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В условиях дефицита кадров в ЯНАО, работодатели все чаще предлагают дополнительные возможности и поддержку своим будущим сотрудникам. Какие дополнительные стимулы для соискателей можно получить при трудоустройстве URA.RU рассказали аналитики платформы «Авито Работа».

«Работодатели ЯНАО все чаще размещают в вакансиях возможность получения социального пакета сотрудникам. Соискателям предлагают гибкий график работы, программы дополнительного медстрахования, различные страховки, бесплатное обучение и повышения квалификации, корпоративные мероприятия, спортивные абонементы и подарочные сертификаты», — отметили специалисты платформы.

Отдельные плюсы на Ямале ждут вахтовиков. Потенциальному работнику готовы выделять релокационный пакет. «В него входит компенсация расходов на переезд, оплата проживания, питания, предоставление униформы, а также оплата мобильной связи, транспорта до места работы, медосмотра», — отметили в «Авито Работе». Дополнительным плюсом служат выплаты за ремонт автомобильной техники, оборудования и предоставление инструментов за счет компании.

Аналитики платформы подчеркнули, что в условиях активного развития мощностей и ресурсов в различных сегментах бизнеса и производства, ямальские работодатели стараются оптимизировать HR-процессы и создавать конкурентноспособные (в сравнении с другими регионами РФ) и привлекательные вакансии. «Для преодоления кадрового дефицита компаниям необходимо постоянно развивать свои стратегии привлечения и удержания сотрудников, инвестировать в обучение и развитие имеющегося персонала, а также искать новые источники талантов», — поделились специалисты.