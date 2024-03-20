При обстреле округа в Белгороде погибли два человека

20 марта 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

В Белгороде после обстрела ВСУ обнаружили двух раненных Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгороде при обстреле ВСУ в Грайворонском округе погибли два мирных жителя. Еще двое получили ранения. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков. «В Грайвороне погибли два мирных жителя — мужчины на момент прилета снарядов находились на улице», — завил Гладков в своем telegram-канале . По предварительным данным, еще двое людей оказались ранены. Им оказывается необходимая помощь. Кроме того, сильные повреждения в Белгороде получил пищеблок. По предположениям, под завалами может находиться работница учреждения. Спасатели продолжают ее поиски. Также в округе выбиты окна, посечены фасады, заборы и кровля в девяти домовладениях. В селе Головчино в одном домовладении повреждены окна, фасад и кровля. В свою очередь в селе Козинка получил повреждения автомобиль. Ранее Гладков сообщил об одном погибшим мужчине в результате атак украинской армии. Он находился в машине, когда в нее прилетел снаряд. Кроме того, 17-летняя девушка и мужчина получили ранения. Закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения правой верхней конечности соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде при обстреле ВСУ в Грайворонском округе погибли два мирных жителя. Еще двое получили ранения. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков. «В Грайвороне погибли два мирных жителя — мужчины на момент прилета снарядов находились на улице», — завил Гладков в своем telegram-канале. По предварительным данным, еще двое людей оказались ранены. Им оказывается необходимая помощь. Кроме того, сильные повреждения в Белгороде получил пищеблок. По предположениям, под завалами может находиться работница учреждения. Спасатели продолжают ее поиски. Также в округе выбиты окна, посечены фасады, заборы и кровля в девяти домовладениях. В селе Головчино в одном домовладении повреждены окна, фасад и кровля. В свою очередь в селе Козинка получил повреждения автомобиль. Ранее Гладков сообщил об одном погибшим мужчине в результате атак украинской армии. Он находился в машине, когда в нее прилетел снаряд. Кроме того, 17-летняя девушка и мужчина получили ранения. Закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения правой верхней конечности соответственно.