При обстреле округа в Белгороде погибли два человека

В Белгороде при обстреле ВСУ в Грайворонском округе погибли два мирных жителя. Еще двое получили ранения. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
«В Грайвороне погибли два мирных жителя — мужчины на момент прилета снарядов находились на улице», — завил Гладков в своем
Кроме того, сильные повреждения в Белгороде получил пищеблок. По предположениям, под завалами может находиться работница учреждения. Спасатели продолжают ее поиски. Также в округе выбиты окна, посечены фасады, заборы и кровля в девяти домовладениях. В селе Головчино в одном домовладении повреждены окна, фасад и кровля. В свою очередь в селе Козинка получил повреждения автомобиль.
Ранее Гладков сообщил об одном погибшим мужчине в результате атак украинской армии. Он находился в машине, когда в нее прилетел снаряд. Кроме того, 17-летняя девушка и мужчина получили ранения. Закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения правой верхней конечности соответственно.
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