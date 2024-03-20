При обстреле Белгорода погиб мужчина, два человека ранены

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Общественная жизнь. Пермь , 03, медицина, скорая помощь, скорая
После обстрела ВСУ девушка получила закрытую черепно-мозговую травму Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб мужчина. Также пострадали 17-летняя девушка и мужчина, их увезли в больницу. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Один человек погиб — мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи», — завил Гладков. Такими сведениями он поделился в своем telegram-канале.

Губернатор добавил, что еще двое человек, 17-летняя девушка и мужчина, оказались раненными. У первой закрытая черепно-мозговая травма, а у мужчины — осколочные ранения правой верхней конечности. Отмечается, что пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 и в детскую областную клиническую больницу города Белгорода.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле Белгорода погиб один из жителей города. Также еще 11 человек пострадали.

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При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб мужчина. Также пострадали 17-летняя девушка и мужчина, их увезли в больницу. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Один человек погиб — мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи», — завил Гладков. Такими сведениями он поделился в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что еще двое человек, 17-летняя девушка и мужчина, оказались раненными. У первой закрытая черепно-мозговая травма, а у мужчины — осколочные ранения правой верхней конечности. Отмечается, что пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 и в детскую областную клиническую больницу города Белгорода. Ранее Гладков сообщил, что при обстреле Белгорода погиб один из жителей города. Также еще 11 человек пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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