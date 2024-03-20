При обстреле Белгорода погиб мужчина, два человека ранены

20 марта 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

После обстрела ВСУ девушка получила закрытую черепно-мозговую травму Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб мужчина. Также пострадали 17-летняя девушка и мужчина, их увезли в больницу. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Один человек погиб — мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи», — завил Гладков. Такими сведениями он поделился в своем telegram-канале . Губернатор добавил, что еще двое человек, 17-летняя девушка и мужчина, оказались раненными. У первой закрытая черепно-мозговая травма, а у мужчины — осколочные ранения правой верхней конечности. Отмечается, что пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 и в детскую областную клиническую больницу города Белгорода. Ранее Гладков сообщил, что при обстреле Белгорода погиб один из жителей города. Также еще 11 человек пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб мужчина. Также пострадали 17-летняя девушка и мужчина, их увезли в больницу. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Один человек погиб — мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи», — завил Гладков. Такими сведениями он поделился в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что еще двое человек, 17-летняя девушка и мужчина, оказались раненными. У первой закрытая черепно-мозговая травма, а у мужчины — осколочные ранения правой верхней конечности. Отмечается, что пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 и в детскую областную клиническую больницу города Белгорода. Ранее Гладков сообщил, что при обстреле Белгорода погиб один из жителей города. Также еще 11 человек пострадали.