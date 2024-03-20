Режиссер Кончаловский сообщил о возобновлении вручения премии «Ника»

Кончаловский: вручение премии «Ника» пройдет в апреле или мае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский форум "Россия страна возможностей", второй день, встреча с Сергеем Лавровым. Москва, портрет, кончаловский андрей
Андрей Кончаловский рассказал о возобновлении премии «Ника» Фото:

В ближайшие два месяца состоится церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника». Об этом рассказал президент Российской академии кинематографических искусств «Ника» и режиссер Андрей Кончаловский.

«Я думаю, в течение ближайших двух месяцев», — заявил Андрей Кончаловский. Таким образом он ответил на вопрос, когда возобновится церемония вручений. Его слова передает ТАСС.

Премии «Ника» не было два года: в 2022 и 2023 годах. Во время церемонии в 2024 году награды получат также лауреаты прошлых лет. Отмечается, что первый этап голосования уже начался.

Будет несколько номинаций. В «лучшем фильме» представлены более 40 картин. Среди них: «1993», «1941. Крылья на Берлином», «Баба Яга. Спасает мир» и других. Также будут определены лучшие актеры и актрисы. В номинациях участвуют: Павел Прилучный, Дмитрий Нагиев, Анна Михалкова, Полина Максимова и Никита Кологривый.

«Ника» вручается за лучшее российское кино. Первая церемония награждения состоялась 30 лет назад.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшие два месяца состоится церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника». Об этом рассказал президент Российской академии кинематографических искусств «Ника» и режиссер Андрей Кончаловский. «Я думаю, в течение ближайших двух месяцев», — заявил Андрей Кончаловский. Таким образом он ответил на вопрос, когда возобновится церемония вручений. Его слова передает ТАСС. Премии «Ника» не было два года: в 2022 и 2023 годах. Во время церемонии в 2024 году награды получат также лауреаты прошлых лет. Отмечается, что первый этап голосования уже начался. Будет несколько номинаций. В «лучшем фильме» представлены более 40 картин. Среди них: «1993», «1941. Крылья на Берлином», «Баба Яга. Спасает мир» и других. Также будут определены лучшие актеры и актрисы. В номинациях участвуют: Павел Прилучный, Дмитрий Нагиев, Анна Михалкова, Полина Максимова и Никита Кологривый. «Ника» вручается за лучшее российское кино. Первая церемония награждения состоялась 30 лет назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...