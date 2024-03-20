Режиссер Кончаловский сообщил о возобновлении вручения премии «Ника»

В ближайшие два месяца состоится церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника». Об этом рассказал президент Российской академии кинематографических искусств «Ника» и режиссер Андрей Кончаловский.
«Я думаю, в течение ближайших двух месяцев», — заявил Андрей Кончаловский. Таким образом он ответил на вопрос, когда возобновится церемония вручений. Его слова передает ТАСС.
Премии «Ника» не было два года: в 2022 и 2023 годах. Во время церемонии в 2024 году награды получат также лауреаты прошлых лет. Отмечается, что первый этап голосования уже начался.
Будет несколько номинаций. В «лучшем фильме» представлены более 40 картин. Среди них: «1993», «1941. Крылья на Берлином», «Баба Яга. Спасает мир» и других. Также будут определены лучшие актеры и актрисы. В номинациях участвуют: Павел Прилучный, Дмитрий Нагиев, Анна Михалкова, Полина Максимова и Никита Кологривый.
«Ника» вручается за лучшее российское кино. Первая церемония награждения состоялась 30 лет назад.
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