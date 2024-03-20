20 марта 2024

Бастрыкин заинтересовался избиением школьника-инвалида в спецшколе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в спецшколе Нижневартовска год назад Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) педагоги одной из школ для детей-инвалидов неоднократно били подопечных, оскорбляли их и в целом недобросовестно исполняли свои обязанности. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по данному инциденту.

«В соцмедиа сообщается, что сотрудники одной из школ для детей с особенностями в развитии города Нижневартовска в ходе учебного процесса неоднократно применяли физическую силу по отношению к несовершеннолетним воспитанникам, оскорбляли их, а также недобросовестно исполняли свои педагогические обязанности. Председатель СК России поручил … доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Жалоба родителей на травлю детей-инвалидов в коррекционной школе Нижневартовска была улажена на окружном уровне еще год назад. Департаментом образования была проведена служебная проверка, наказания были вынесены, родителям также принесли извинения. Несмотря на то, что в итоге ситуация разрешилась, спустя год родители рассказали свою историю СМИ, что подтолкнуло прокуратуру и следственный комитет начать новую проверку.

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В Нижневартовске (ХМАО) педагоги одной из школ для детей-инвалидов неоднократно били подопечных, оскорбляли их и в целом недобросовестно исполняли свои обязанности. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по данному инциденту. «В соцмедиа сообщается, что сотрудники одной из школ для детей с особенностями в развитии города Нижневартовска в ходе учебного процесса неоднократно применяли физическую силу по отношению к несовершеннолетним воспитанникам, оскорбляли их, а также недобросовестно исполняли свои педагогические обязанности. Председатель СК России поручил … доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале ведомства. Жалоба родителей на травлю детей-инвалидов в коррекционной школе Нижневартовска была улажена на окружном уровне еще год назад. Департаментом образования была проведена служебная проверка, наказания были вынесены, родителям также принесли извинения. Несмотря на то, что в итоге ситуация разрешилась, спустя год родители рассказали свою историю СМИ, что подтолкнуло прокуратуру и следственный комитет начать новую проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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