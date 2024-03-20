Бастрыкин заинтересовался избиением школьника-инвалида в спецшколе ХМАО

21 марта 2024 в 00:26 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в спецшколе Нижневартовска год назад Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) педагоги одной из школ для детей-инвалидов неоднократно били подопечных, оскорбляли их и в целом недобросовестно исполняли свои обязанности. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по данному инциденту. «В соцмедиа сообщается, что сотрудники одной из школ для детей с особенностями в развитии города Нижневартовска в ходе учебного процесса неоднократно применяли физическую силу по отношению к несовершеннолетним воспитанникам, оскорбляли их, а также недобросовестно исполняли свои педагогические обязанности. Председатель СК России поручил … доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале ведомства. Жалоба родителей на травлю детей-инвалидов в коррекционной школе Нижневартовска была улажена на окружном уровне еще год назад. Департаментом образования была проведена служебная проверка, наказания были вынесены, родителям также принесли извинения. Несмотря на то, что в итоге ситуация разрешилась, спустя год родители рассказали свою историю СМИ, что подтолкнуло прокуратуру и следственный комитет начать новую проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) педагоги одной из школ для детей-инвалидов неоднократно били подопечных, оскорбляли их и в целом недобросовестно исполняли свои обязанности. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по данному инциденту. «В соцмедиа сообщается, что сотрудники одной из школ для детей с особенностями в развитии города Нижневартовска в ходе учебного процесса неоднократно применяли физическую силу по отношению к несовершеннолетним воспитанникам, оскорбляли их, а также недобросовестно исполняли свои педагогические обязанности. Председатель СК России поручил … доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале ведомства. Жалоба родителей на травлю детей-инвалидов в коррекционной школе Нижневартовска была улажена на окружном уровне еще год назад. Департаментом образования была проведена служебная проверка, наказания были вынесены, родителям также принесли извинения. Несмотря на то, что в итоге ситуация разрешилась, спустя год родители рассказали свою историю СМИ, что подтолкнуло прокуратуру и следственный комитет начать новую проверку.