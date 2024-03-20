В депобразования ХМАО прокомментировали скандал с травлей детей-инвалидов в Нижневартовске

Депобразования ХМАО провел проверку скандала с травлей детей-инвалидов в школе

20 марта 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Скандал с травлей детей-инвалидов разрешили еще год назад Фото: Илья Московец © URA.RU Жалоба родителей на травлю детей-инвалидов в коррекционной школе Нижневартовска была улажена на окружном уровне еще год назад. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор департамента образования Югры Алексей Дренин. «В Нижневартовске год назад была проведена служебная проверка по жалобе родителей, наказания были вынесены, родителям также принесли извинения. Причем, как на уровне школы, так и на уровне департамента [образования]», — пояснил Дренин. В учреждении инициировали проверку после того, как родители одного из учеников коррекционной школы пожаловались в депобразования ХМАО и правоохранительные органы. Сделали они это в апреле 2023 года, когда их сын начал странно себя вести после занятий. Сам он не мог рассказать о том, что происходило в школе, поэтому родители положили ему с собой диктофон. На записи они услышали, как преподаватели оскорбляют школьников, угрожают им и общаются с ними в повышенном тоне. Несмотря на то, что в итоге ситуация разрешилась, учитель ушла в декрет, а в школе появился новый директор, родители все-таки перевели сына на домашнее обучение. Спустя год они рассказали свою историю СМИ, что подтолкнуло прокуратуру и следственный комитет начать новую проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жалоба родителей на травлю детей-инвалидов в коррекционной школе Нижневартовска была улажена на окружном уровне еще год назад. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор департамента образования Югры Алексей Дренин. «В Нижневартовске год назад была проведена служебная проверка по жалобе родителей, наказания были вынесены, родителям также принесли извинения. Причем, как на уровне школы, так и на уровне департамента [образования]», — пояснил Дренин. В учреждении инициировали проверку после того, как родители одного из учеников коррекционной школы пожаловались в депобразования ХМАО и правоохранительные органы. Сделали они это в апреле 2023 года, когда их сын начал странно себя вести после занятий. Сам он не мог рассказать о том, что происходило в школе, поэтому родители положили ему с собой диктофон. На записи они услышали, как преподаватели оскорбляют школьников, угрожают им и общаются с ними в повышенном тоне. Несмотря на то, что в итоге ситуация разрешилась, учитель ушла в декрет, а в школе появился новый директор, родители все-таки перевели сына на домашнее обучение. Спустя год они рассказали свою историю СМИ, что подтолкнуло прокуратуру и следственный комитет начать новую проверку.