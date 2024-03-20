20 марта 2024

Ретейлеры попросили ужесточить правила ввоза товаров зарубежных магазинов

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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, багаж, зона таможенного контроля, таможенники, таможенник, сотрудник таможни
Норматив беспошлинного ввоза предлагают снизить до 200 евро Фото:

Федеральные ритейлеры обратились в профильные министерства и ведомства с просьбой понизить порог беспошлинного ввоза товаров на территорию РФ до 200 евро. В связи с санкциями ранее этот норматив был увеличен до 1000 евро, чтобы не создавать в стране дефицита товаров первой необходимости.

«Просим поддержать просьбу АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли — прим. URA.RU) о возвращении действия беспошлинного ввоза товаров для физлиц в 200 евро с 1 апреля 2024 года», — ознакомились «Известия» с документом ассоциации к вице-премьеру Алексею Оверчуку. По мнению АКОРТ, отечественные производители адаптировались к новым условием и дальнейшее сохранение высокого норматива беспошлинного ввоза товаров негативно отражается на конкуренции на российском потребительском рынке.

При этом мнения министерств по сумме порога разделились. Минфин и Минэкономразвития поддерживают АКОРТ и выступают за снижение порога до 200 евро. Минпромторг, ФАС и Минцифры считают, что снижение норматива должно происходить постепенно и изначально его следует опустить до 500 евро.

Специалисты АКОРТ ранее предупредили о резком повышении цен на оливковое масло. Дефицит этого продукта в европейских странах, а также рост мировых цен окажет влияние и на российские компании, занимающиеся его импортом. Скачек цен составит 40-50% к уровню 2022 года.

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Федеральные ритейлеры обратились в профильные министерства и ведомства с просьбой понизить порог беспошлинного ввоза товаров на территорию РФ до 200 евро. В связи с санкциями ранее этот норматив был увеличен до 1000 евро, чтобы не создавать в стране дефицита товаров первой необходимости. «Просим поддержать просьбу АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли — прим. URA.RU) о возвращении действия беспошлинного ввоза товаров для физлиц в 200 евро с 1 апреля 2024 года», — ознакомились «Известия» с документом ассоциации к вице-премьеру Алексею Оверчуку. По мнению АКОРТ, отечественные производители адаптировались к новым условием и дальнейшее сохранение высокого норматива беспошлинного ввоза товаров негативно отражается на конкуренции на российском потребительском рынке. При этом мнения министерств по сумме порога разделились. Минфин и Минэкономразвития поддерживают АКОРТ и выступают за снижение порога до 200 евро. Минпромторг, ФАС и Минцифры считают, что снижение норматива должно происходить постепенно и изначально его следует опустить до 500 евро. Специалисты АКОРТ ранее предупредили о резком повышении цен на оливковое масло. Дефицит этого продукта в европейских странах, а также рост мировых цен окажет влияние и на российские компании, занимающиеся его импортом. Скачек цен составит 40-50% к уровню 2022 года.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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