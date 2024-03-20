Ретейлеры попросили ужесточить правила ввоза товаров зарубежных магазинов

21 марта 2024 в 06:37 Размер текста - 17 +

Норматив беспошлинного ввоза предлагают снизить до 200 евро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральные ритейлеры обратились в профильные министерства и ведомства с просьбой понизить порог беспошлинного ввоза товаров на территорию РФ до 200 евро. В связи с санкциями ранее этот норматив был увеличен до 1000 евро, чтобы не создавать в стране дефицита товаров первой необходимости. «Просим поддержать просьбу АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли — прим. URA.RU) о возвращении действия беспошлинного ввоза товаров для физлиц в 200 евро с 1 апреля 2024 года», — ознакомились «Известия» с документом ассоциации к вице-премьеру Алексею Оверчуку. По мнению АКОРТ, отечественные производители адаптировались к новым условием и дальнейшее сохранение высокого норматива беспошлинного ввоза товаров негативно отражается на конкуренции на российском потребительском рынке. При этом мнения министерств по сумме порога разделились. Минфин и Минэкономразвития поддерживают АКОРТ и выступают за снижение порога до 200 евро. Минпромторг, ФАС и Минцифры считают, что снижение норматива должно происходить постепенно и изначально его следует опустить до 500 евро. Специалисты АКОРТ ранее предупредили о резком повышении цен на оливковое масло. Дефицит этого продукта в европейских странах, а также рост мировых цен окажет влияние и на российские компании, занимающиеся его импортом. Скачек цен составит 40-50% к уровню 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральные ритейлеры обратились в профильные министерства и ведомства с просьбой понизить порог беспошлинного ввоза товаров на территорию РФ до 200 евро. В связи с санкциями ранее этот норматив был увеличен до 1000 евро, чтобы не создавать в стране дефицита товаров первой необходимости. «Просим поддержать просьбу АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли — прим. URA.RU) о возвращении действия беспошлинного ввоза товаров для физлиц в 200 евро с 1 апреля 2024 года», — ознакомились «Известия» с документом ассоциации к вице-премьеру Алексею Оверчуку. По мнению АКОРТ, отечественные производители адаптировались к новым условием и дальнейшее сохранение высокого норматива беспошлинного ввоза товаров негативно отражается на конкуренции на российском потребительском рынке. При этом мнения министерств по сумме порога разделились. Минфин и Минэкономразвития поддерживают АКОРТ и выступают за снижение порога до 200 евро. Минпромторг, ФАС и Минцифры считают, что снижение норматива должно происходить постепенно и изначально его следует опустить до 500 евро. Специалисты АКОРТ ранее предупредили о резком повышении цен на оливковое масло. Дефицит этого продукта в европейских странах, а также рост мировых цен окажет влияние и на российские компании, занимающиеся его импортом. Скачек цен составит 40-50% к уровню 2022 года.