«Известия» спрогнозировали рост цен на оливковое масло в России

«Известия»: цены на оливковое масло в России вырастут на 50%

Поставщики собирают поднять цены на оливковое масло до 50% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дефицит оливкового масла в европейских странах, а также рост мировых цен окажет влияние на российские компании, которые занимаются импортом масла и оливок. Поставщики уже объявили о резком повышении цен на продукцию — на 40—50% к уровню прошлого года, предупредили специалисты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Сети получили уведомления от поставщиков оливкового масла о резком повышении цен на продукцию. Рост составит 40—50% к ценам второго полугодия 2022 года», — передают «Известия», ссылаясь на данные АКОРТ.

Аналитики связывают предстоящий рост цен в РФ с падением производства оливкового масла в Европе из-за аномальной жары. Правительство Турции в августе заявило, что останавливает экспорт этого продукта из-за резкого роста цен на него в стране. Россия импортирует оливковое масло из Испании, Италии, Греции и Турции.