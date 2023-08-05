05 августа 2023

«Известия» спрогнозировали рост цен на оливковое масло в России

«Известия»: цены на оливковое масло в России вырастут на 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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13.10.22. Новый шеф-повар Paparazzi и его творения. Екатеринбург. Екатеринбург, оливковое масло
Поставщики собирают поднять цены на оливковое масло до 50% Фото:

Дефицит оливкового масла в европейских странах, а также рост мировых цен окажет влияние на российские компании, которые занимаются импортом масла и оливок. Поставщики уже объявили о резком повышении цен на продукцию — на 40—50% к уровню прошлого года, предупредили специалисты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Сети получили уведомления от поставщиков оливкового масла о резком повышении цен на продукцию. Рост составит 40—50% к ценам второго полугодия 2022 года», — передают «Известия», ссылаясь на данные АКОРТ.

Аналитики связывают предстоящий рост цен в РФ с падением производства оливкового масла в Европе из-за аномальной жары. Правительство Турции в августе заявило, что останавливает экспорт этого продукта из-за резкого роста цен на него в стране. Россия импортирует оливковое масло из Испании, Италии, Греции и Турции.

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Дефицит оливкового масла в европейских странах, а также рост мировых цен окажет влияние на российские компании, которые занимаются импортом масла и оливок. Поставщики уже объявили о резком повышении цен на продукцию — на 40—50% к уровню прошлого года, предупредили специалисты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). «Сети получили уведомления от поставщиков оливкового масла о резком повышении цен на продукцию. Рост составит 40—50% к ценам второго полугодия 2022 года», — передают «Известия», ссылаясь на данные АКОРТ. Аналитики связывают предстоящий рост цен в РФ с падением производства оливкового масла в Европе из-за аномальной жары. Правительство Турции в августе заявило, что останавливает экспорт этого продукта из-за резкого роста цен на него в стране. Россия импортирует оливковое масло из Испании, Италии, Греции и Турции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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