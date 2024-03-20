В Екатеринбурге на улице 8 Марта столкнулись две иномарки на трамвайных путях, из-за чего уже порядка пяти вагонов не могут сдвинуться с места. Об этом URA.RU рассказал очевидец аварии.
«Возле „Гринвича“ произошло ДТП двух иномарок прямо на трамвайных путях. От цирка до улицы Радищева порядка пяти вагонов стоят в обе стороны», — сказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ОГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
Ранее в мэрии анонсировали, что будут судиться с водителями, которые препятствуют работе общественного транспорта. Из-за простоя трамваев «Гортранс» несет убытки.
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