20 марта 2024

В центре Екатеринбурга ДТП парализовало движение трамваев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции дарят тюльпаны женщинам на 8 марта. Пермь , дпс, гаи
Из-за ДТП трамваи встали в обе стороны Фото:

В Екатеринбурге на улице 8 Марта столкнулись две иномарки на трамвайных путях, из-за чего уже порядка пяти вагонов не могут сдвинуться с места. Об этом URA.RU рассказал очевидец аварии.

«Возле „Гринвича“ произошло ДТП двух иномарок прямо на трамвайных путях. От цирка до улицы Радищева порядка пяти вагонов стоят в обе стороны», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ОГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее в мэрии анонсировали, что будут судиться с водителями, которые препятствуют работе общественного транспорта. Из-за простоя трамваев «Гортранс» несет убытки.

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В Екатеринбурге на улице 8 Марта столкнулись две иномарки на трамвайных путях, из-за чего уже порядка пяти вагонов не могут сдвинуться с места. Об этом URA.RU рассказал очевидец аварии. «Возле „Гринвича“ произошло ДТП двух иномарок прямо на трамвайных путях. От цирка до улицы Радищева порядка пяти вагонов стоят в обе стороны», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ОГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее в мэрии анонсировали, что будут судиться с водителями, которые препятствуют работе общественного транспорта. Из-за простоя трамваев «Гортранс» несет убытки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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