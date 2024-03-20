В Перми появится новая беседка-ротонда

В Перми в микрорайоне Верхние Муллы появится новая беседка-ротонда. Ее установят в честь академика архитектуры Ивана Свиязева. Он также является автором ротонды в городском парке имени Горького, которая была построена 200 лет назад и стала одним из символов города.
«В память об этом юбилейном событии инициативная группа жителей предлагает установить уменьшенную версию ротонды на возвышенном участке левобережной зоны Мулянки, а вокруг создать зону озеленения. Планируется, что ротонда станет местом притяжения для всех жителей микрорайона, а также площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий», — сообщает сайт мэрии Перми.
Предложение властям поступило от ТОС «Верхнемулинский», которое выиграло конкурс инициативных проектов. Программа их финансирования предусматривает, что 95% средств на реализацию выделяется из бюджета города, а еще 5% вкладывают жители и юридические лица. В 2024 году на финансирование конкурса в Перми заложено 30 млн рублей. До конца 2024 года в краевой столице планируют реализовать 19 инициативных проектов.
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