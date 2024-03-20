Пермская команда шеф-поваров прошла в финал российского чемпионата Chef a la russe, который проходит в Москве. Пермяки заняли в полуфинале третье место, теперь им предстоит сразиться за звание лучших, сообщает туристический портал Пермского края.
«Команда Пермского края прошла в гранд-финал конкурса Chef a la russe. Делегация региона заняла третье место в полуфинале, который проходил в Крокус Экспо (г. Москва). Желаем удачи в финальной битве шефов!» — говорится в telegram-канале «Visit Perm».
В пермской команде выступают Григорий Хорошевцев, Егор Дьяченко и Александр Ширинкин. Они уже получали награды в Открытом фестивале кулинарного искусства «Пермская кухня» и во Всероссийской олимпиаде по кулинарии и сервису «Легенда». Chef a la Russe — всероссийский открытый кулинарный чемпионат среди шеф-поваров. Он проводится с 2014 года под эгидой Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WORLDCHEFS — WACS).
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