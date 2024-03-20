20 марта 2024

Пермские повара стали одними из лучших на чемпионате Chef a la russe. Видео

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Интервью с сербским поваром Слободаном Ездимировичем в Cafe 36. Екатеринбург, ездимирович слободан
Пермякам предстоит борьба в гранд-финале Фото:

Пермская команда шеф-поваров прошла в финал российского чемпионата Chef a la russe, который проходит в Москве. Пермяки заняли в полуфинале третье место, теперь им предстоит сразиться за звание лучших, сообщает туристический портал Пермского края.

«Команда Пермского края прошла в гранд-финал конкурса Chef a la russe. Делегация региона заняла третье место в полуфинале, который проходил в Крокус Экспо (г. Москва). Желаем удачи в финальной битве шефов!» — говорится в telegram-канале «Visit Perm».

В пермской команде выступают Григорий Хорошевцев, Егор Дьяченко и Александр Ширинкин. Они уже получали награды в Открытом фестивале кулинарного искусства «Пермская кухня» и во Всероссийской олимпиаде по кулинарии и сервису «Легенда». Chef a la Russe — всероссийский открытый кулинарный чемпионат среди шеф-поваров. Он проводится с 2014 года под эгидой Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WORLDCHEFS — WACS).

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Пермская команда шеф-поваров прошла в финал российского чемпионата Chef a la russe, который проходит в Москве. Пермяки заняли в полуфинале третье место, теперь им предстоит сразиться за звание лучших, сообщает туристический портал Пермского края. «Команда Пермского края прошла в гранд-финал конкурса Chef a la russe. Делегация региона заняла третье место в полуфинале, который проходил в Крокус Экспо (г. Москва). Желаем удачи в финальной битве шефов!» — говорится в telegram-канале «Visit Perm». В пермской команде выступают Григорий Хорошевцев, Егор Дьяченко и Александр Ширинкин. Они уже получали награды в Открытом фестивале кулинарного искусства «Пермская кухня» и во Всероссийской олимпиаде по кулинарии и сервису «Легенда». Chef a la Russe — всероссийский открытый кулинарный чемпионат среди шеф-поваров. Он проводится с 2014 года под эгидой Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WORLDCHEFS — WACS).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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