Гладков: пять человек пострадали из-за обстрелов ВСУ «Вампирами»

Пять человек ранены, «Белгород Арена» получила повреждения в результате попытки атаки ВСУ снарядами «Вампир» по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Пять человек пострадали», — написал Гладков в telegram-канале. В частности, осколочные ранения получил двое мужчин, у еще двух женщин и мужчины — закрытые черепно-мозговые травмы.
«Повреждено фасадное остекление в „Белгород Арене“, пробита кровля и плита перекрытия, а также выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения», — уточнил Гладков в Telegram. Также в результате воздушной атаки ВСУ повреждены более 30 квартир в шести домах.
21 марта Минобороны РФ сообщило, что российские ПВО сбили над регионом 10 реактивных снарядов «Вампир». Осколки попали в жилые дома.
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