Гладков: пять человек пострадали из-за обстрелов ВСУ «Вампирами»

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Белгород
Из-за обстрелов повреждения также получили жилые дома, есть раненые Фото:
новость из сюжета
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Пять человек ранены, «Белгород Арена» получила повреждения в результате попытки атаки ВСУ снарядами «Вампир» по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Пять человек пострадали», — написал Гладков в telegram-канале. В частности, осколочные ранения получил двое мужчин, у еще двух женщин и мужчины — закрытые черепно-мозговые травмы.

«Повреждено фасадное остекление в „Белгород Арене“, пробита кровля и плита перекрытия, а также выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения», — уточнил Гладков в Telegram. Также в результате воздушной атаки ВСУ повреждены более 30 квартир в шести домах.

21 марта Минобороны РФ сообщило, что российские ПВО сбили над регионом 10 реактивных снарядов «Вампир». Осколки попали в жилые дома.

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Пять человек ранены, «Белгород Арена» получила повреждения в результате попытки атаки ВСУ снарядами «Вампир» по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Пять человек пострадали», — написал Гладков в telegram-канале. В частности, осколочные ранения получил двое мужчин, у еще двух женщин и мужчины — закрытые черепно-мозговые травмы. «Повреждено фасадное остекление в „Белгород Арене“, пробита кровля и плита перекрытия, а также выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения», — уточнил Гладков в Telegram. Также в результате воздушной атаки ВСУ повреждены более 30 квартир в шести домах. 21 марта Минобороны РФ сообщило, что российские ПВО сбили над регионом 10 реактивных снарядов «Вампир». Осколки попали в жилые дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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