ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов «Вампир» над Белгородской областью

В ходе атаки пострадало два дома
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские ПВО утром 21 марта уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов «Вампир». Об этом сообщают в Минобороны РФ.
«Около 08.00 мск средствами ПВО уничтожены 10 реактивных снарядов „Вампир“ в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении ведомства. Telegram-канал Shot отмечает, что повреждения получило два многоэтажных дома.
Также авторы канала сообщают о повреждении «Белгород Арены». По словам очевидцев, есть раненый. Официально это информация не подтвреждалась.
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