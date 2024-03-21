ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов «Вампир» над Белгородской областью

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, пушка, пво, панцирь,  stock
В ходе атаки пострадало два дома Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские ПВО утром 21 марта уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов «Вампир». Об этом сообщают в Минобороны РФ.

«Около 08.00 мск средствами ПВО уничтожены 10 реактивных снарядов „Вампир“ в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении ведомства. Telegram-канал Shot отмечает, что повреждения получило два многоэтажных дома.

Также авторы канала сообщают о повреждении «Белгород Арены». По словам очевидцев, есть раненый. Официально это информация не подтвреждалась.

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Российские ПВО утром 21 марта уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов «Вампир». Об этом сообщают в Минобороны РФ. «Около 08.00 мск средствами ПВО уничтожены 10 реактивных снарядов „Вампир“ в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении ведомства. Telegram-канал Shot отмечает, что повреждения получило два многоэтажных дома. Также авторы канала сообщают о повреждении «Белгород Арены». По словам очевидцев, есть раненый. Официально это информация не подтвреждалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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