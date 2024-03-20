Лидер коммунистов ЯНАО потребовала изменить важный для КМНС закон

21 марта 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Глава КПРФ в ЯНАО не довольна новым законом об образовании для КМНС Фото: Илья Московец © URA.RU Глава регионального отделения КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина потребовала внести изменения в законопроект об образовании для коренных народов Севера. На прошедшем 21 марта заседании окружного заксобрания Кукушкина пояснила: из документа необходимо убрать слова «начальное образование». «Дети должны получать образование интернатах, потому что там они не только учатся — там есть воспитатели, психологи, специалисты, которые помогут им адаптироваться в обществе. Необходимо убрать слова „начальное образование“ из документа о кочевых школах уже на стадии его согласования, чтобы потом не вносить изменения», — рассказала Кукушкина корреспонденту агентства. По словам депутата, образовательная модель для детей КМНС, которая была создана еще в СССР, вполне рабочая и позволяет предоставлять качественное образование. В условиях тундры знаний такого уровня, как в интернате, ребенок получить не сможет. Авторы законопроекта объясняют его важность сохранением традиционного уклада жизни кочевого населения. Необходимостью изменений в законодательстве также называют тяжесть адаптации детей младшего возраста к непривычным условиям школ-интернатов. Ранее URA.RU сообщало о том, что властям ЯНАО удалось убедить коммунистов в важности кочевых школ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава регионального отделения КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина потребовала внести изменения в законопроект об образовании для коренных народов Севера. На прошедшем 21 марта заседании окружного заксобрания Кукушкина пояснила: из документа необходимо убрать слова «начальное образование». «Дети должны получать образование интернатах, потому что там они не только учатся — там есть воспитатели, психологи, специалисты, которые помогут им адаптироваться в обществе. Необходимо убрать слова „начальное образование“ из документа о кочевых школах уже на стадии его согласования, чтобы потом не вносить изменения», — рассказала Кукушкина корреспонденту агентства. По словам депутата, образовательная модель для детей КМНС, которая была создана еще в СССР, вполне рабочая и позволяет предоставлять качественное образование. В условиях тундры знаний такого уровня, как в интернате, ребенок получить не сможет. Авторы законопроекта объясняют его важность сохранением традиционного уклада жизни кочевого населения. Необходимостью изменений в законодательстве также называют тяжесть адаптации детей младшего возраста к непривычным условиям школ-интернатов. Ранее URA.RU сообщало о том, что властям ЯНАО удалось убедить коммунистов в важности кочевых школ.