20 марта 2024

Лидер коммунистов ЯНАО потребовала изменить важный для КМНС закон

© Служба новостей «URA.RU»
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Заксо ЯНАО (необр). Салехард, кукушкина елена
Глава КПРФ в ЯНАО не довольна новым законом об образовании для КМНС Фото:

Глава регионального отделения КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина потребовала внести изменения в законопроект об образовании для коренных народов Севера. На прошедшем 21 марта заседании окружного заксобрания Кукушкина пояснила: из документа необходимо убрать слова «начальное образование».

«Дети должны получать образование интернатах, потому что там они не только учатся — там есть воспитатели, психологи, специалисты, которые помогут им адаптироваться в обществе. Необходимо убрать слова „начальное образование“ из документа о кочевых школах уже на стадии его согласования, чтобы потом не вносить изменения», — рассказала Кукушкина корреспонденту агентства.

По словам депутата, образовательная модель для детей КМНС, которая была создана еще в СССР, вполне рабочая и позволяет предоставлять качественное образование. В условиях тундры знаний такого уровня, как в интернате, ребенок получить не сможет.

Авторы законопроекта объясняют его важность сохранением традиционного уклада жизни кочевого населения. Необходимостью изменений в законодательстве также называют тяжесть адаптации детей младшего возраста к непривычным условиям школ-интернатов. Ранее URA.RU сообщало о том, что властям ЯНАО удалось убедить коммунистов в важности кочевых школ.

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Глава регионального отделения КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина потребовала внести изменения в законопроект об образовании для коренных народов Севера. На прошедшем 21 марта заседании окружного заксобрания Кукушкина пояснила: из документа необходимо убрать слова «начальное образование». «Дети должны получать образование интернатах, потому что там они не только учатся — там есть воспитатели, психологи, специалисты, которые помогут им адаптироваться в обществе. Необходимо убрать слова „начальное образование“ из документа о кочевых школах уже на стадии его согласования, чтобы потом не вносить изменения», — рассказала Кукушкина корреспонденту агентства. По словам депутата, образовательная модель для детей КМНС, которая была создана еще в СССР, вполне рабочая и позволяет предоставлять качественное образование. В условиях тундры знаний такого уровня, как в интернате, ребенок получить не сможет. Авторы законопроекта объясняют его важность сохранением традиционного уклада жизни кочевого населения. Необходимостью изменений в законодательстве также называют тяжесть адаптации детей младшего возраста к непривычным условиям школ-интернатов. Ранее URA.RU сообщало о том, что властям ЯНАО удалось убедить коммунистов в важности кочевых школ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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