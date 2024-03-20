Происшествия ДТП В ХМАО в аварии с грузовиком погиб ребенок. Видео 21 марта 2024 в 13:29 Размер текста - 17 + В аварии с грузовиком погибло три человека (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе «Нягань — Талинка» скончались три человека, в том числе ребенок. Об этом в своем telegram-канале сообщает полиция Югры. «Сегодня около 11:10 на 25 километре автодороги „Нягань — Талинка“ произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля „Форд“ выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем „КамАЗ“ под управлением водителя 1960 года рождения», — написали в публикации канала. В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте происшествия. Среди них был ребенок. На данный момент сотрудники ГАИ работают на месте и выясняют причины трагедии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! При лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе «Нягань — Талинка» скончались три человека, в том числе ребенок. Об этом в своем telegram-канале сообщает полиция Югры. «Сегодня около 11:10 на 25 километре автодороги „Нягань — Талинка“ произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля „Форд“ выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем „КамАЗ“ под управлением водителя 1960 года рождения», — написали в публикации канала. В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте происшествия. Среди них был ребенок. На данный момент сотрудники ГАИ работают на месте и выясняют причины трагедии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям