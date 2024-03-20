При лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе «Нягань — Талинка» скончались три человека, в том числе ребенок. Об этом в своем telegram-канале сообщает полиция Югры.
«Сегодня около 11:10 на 25 километре автодороги „Нягань — Талинка“ произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля „Форд“ выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем „КамАЗ“ под управлением водителя 1960 года рождения», — написали в публикации канала.
В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте происшествия. Среди них был ребенок. На данный момент сотрудники ГАИ работают на месте и выясняют причины трагедии.
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