20 марта 2024

В ХМАО в аварии с грузовиком погиб ребенок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на трассе зимой. Челябинск, сугроб, снег, камаз, зима, дтп, метель, трасса, авария, гибдд, кювет, зимняя дорога, гололед, дпс
В аварии с грузовиком погибло три человека (архивное фото) Фото:

При лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе «Нягань — Талинка» скончались три человека, в том числе ребенок. Об этом в своем telegram-канале сообщает полиция Югры.

«Сегодня около 11:10 на 25 километре автодороги „Нягань — Талинка“ произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля „Форд“ выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем „КамАЗ“ под управлением водителя 1960 года рождения», — написали в публикации канала.

В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте происшествия. Среди них был ребенок. На данный момент сотрудники ГАИ работают на месте и выясняют причины трагедии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе «Нягань — Талинка» скончались три человека, в том числе ребенок. Об этом в своем telegram-канале сообщает полиция Югры. «Сегодня около 11:10 на 25 километре автодороги „Нягань — Талинка“ произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля „Форд“ выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем „КамАЗ“ под управлением водителя 1960 года рождения», — написали в публикации канала. В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте происшествия. Среди них был ребенок. На данный момент сотрудники ГАИ работают на месте и выясняют причины трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...