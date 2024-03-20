20 марта 2024

Суд отпустил на свободу сына полковника, сбившего насмерть людей в Екатеринбурге

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Продление ареста по Васильеву. Екатеринбург, васильев владимир
Смертельное ДТП Владимир Васильев устроил в 2019 году Фото:
новость из сюжета
Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Алатырский районный суд (Республика Чувашия) удовлетворил просьбу Владимира Васильева, сына полковника Росгвардии, устроившего смертельную аварию в 2019 году в Екатеринбурге, об условно-досрочном освобождении. Информацию URA.RU подтвердили в суде.

Жалобу удовлетворили 20 марта, уточнили в суде. Решение пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано прокуратурой. На это у ведомства есть 15 суток.

На данный момент Васильев провел за решеткой четыре года и четыре месяца. Сначала он отбывал наказание в екатеринбургской исправительной колонии №2. Затем его перевели на более мягкий режим — в исправцентр при ИК-8 в Чувашии.

Авария произошла 4 августа 2019 году возле торгового центра «Алатырь». Васильев на KIA Rio врезался в стоявшие на перекрестке автомобили. Два человека погибли. По словам очевидцев, в момент ДТП Васильев был пьян, но медосвидетельствование этого не показало. Следствие считало, что анализы за него сдал его отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев.

В 2021-м Васильева осудили на девять лет и три месяца. Но через два года Свердловский областной суд сократил срок наказания на четыре месяца.

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Алатырский районный суд (Республика Чувашия) удовлетворил просьбу Владимира Васильева, сына полковника Росгвардии, устроившего смертельную аварию в 2019 году в Екатеринбурге, об условно-досрочном освобождении. Информацию URA.RU подтвердили в суде. Жалобу удовлетворили 20 марта, уточнили в суде. Решение пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано прокуратурой. На это у ведомства есть 15 суток. На данный момент Васильев провел за решеткой четыре года и четыре месяца. Сначала он отбывал наказание в екатеринбургской исправительной колонии №2. Затем его перевели на более мягкий режим — в исправцентр при ИК-8 в Чувашии. Авария произошла 4 августа 2019 году возле торгового центра «Алатырь». Васильев на KIA Rio врезался в стоявшие на перекрестке автомобили. Два человека погибли. По словам очевидцев, в момент ДТП Васильев был пьян, но медосвидетельствование этого не показало. Следствие считало, что анализы за него сдал его отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев. В 2021-м Васильева осудили на девять лет и три месяца. Но через два года Свердловский областной суд сократил срок наказания на четыре месяца.
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