Суд отпустил на свободу сына полковника, сбившего насмерть людей в Екатеринбурге

21 марта 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Смертельное ДТП Владимир Васильев устроил в 2019 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге Алатырский районный суд (Республика Чувашия) удовлетворил просьбу Владимира Васильева, сына полковника Росгвардии, устроившего смертельную аварию в 2019 году в Екатеринбурге, об условно-досрочном освобождении. Информацию URA.RU подтвердили в суде. Жалобу удовлетворили 20 марта, уточнили в суде. Решение пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано прокуратурой. На это у ведомства есть 15 суток. На данный момент Васильев провел за решеткой четыре года и четыре месяца. Сначала он отбывал наказание в екатеринбургской исправительной колонии №2. Затем его перевели на более мягкий режим — в исправцентр при ИК-8 в Чувашии. Авария произошла 4 августа 2019 году возле торгового центра «Алатырь». Васильев на KIA Rio врезался в стоявшие на перекрестке автомобили. Два человека погибли. По словам очевидцев, в момент ДТП Васильев был пьян, но медосвидетельствование этого не показало. Следствие считало, что анализы за него сдал его отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев. В 2021-м Васильева осудили на девять лет и три месяца. Но через два года Свердловский областной суд сократил срок наказания на четыре месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алатырский районный суд (Республика Чувашия) удовлетворил просьбу Владимира Васильева, сына полковника Росгвардии, устроившего смертельную аварию в 2019 году в Екатеринбурге, об условно-досрочном освобождении. Информацию URA.RU подтвердили в суде. Жалобу удовлетворили 20 марта, уточнили в суде. Решение пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано прокуратурой. На это у ведомства есть 15 суток. На данный момент Васильев провел за решеткой четыре года и четыре месяца. Сначала он отбывал наказание в екатеринбургской исправительной колонии №2. Затем его перевели на более мягкий режим — в исправцентр при ИК-8 в Чувашии. Авария произошла 4 августа 2019 году возле торгового центра «Алатырь». Васильев на KIA Rio врезался в стоявшие на перекрестке автомобили. Два человека погибли. По словам очевидцев, в момент ДТП Васильев был пьян, но медосвидетельствование этого не показало. Следствие считало, что анализы за него сдал его отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев. В 2021-м Васильева осудили на девять лет и три месяца. Но через два года Свердловский областной суд сократил срок наказания на четыре месяца.