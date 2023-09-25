Сыну полковника, устроившему смертельное ДТП в Екатеринбурге, смягчили наказание

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Приговор по делу Владимира Васильева. Екатеринбург, васильев владимир
Владимиру Васильеву облсуд смягчил наказание Фото:

Сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, устроившему смертельную аварию в 2019 году в Екатеринбурге, смягчили приговор. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Свердловский областной суд принял апелляцию стороны защиты Васильева. Ему снизили срок наказания до восьми лет 11 месяцев колонии», — рассказал журналист агентства.

Очередное заседание по делу Васильева прошло 25 сентября. Сторона защиты попросила смягчить приговор. Суд удовлетворил просьбу, наказание за угон машины, на которой Васильев попал в ДТП, убрали.

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Сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, устроившему смертельную аварию в 2019 году в Екатеринбурге, смягчили приговор. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Свердловский областной суд принял апелляцию стороны защиты Васильева. Ему снизили срок наказания до восьми лет 11 месяцев колонии», — рассказал журналист агентства. Очередное заседание по делу Васильева прошло 25 сентября. Сторона защиты попросила смягчить приговор. Суд удовлетворил просьбу, наказание за угон машины, на которой Васильев попал в ДТП, убрали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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