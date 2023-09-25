Сыну полковника, устроившему смертельное ДТП в Екатеринбурге, смягчили наказание

Владимиру Васильеву облсуд смягчил наказание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, устроившему смертельную аварию в 2019 году в Екатеринбурге, смягчили приговор. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Свердловский областной суд принял апелляцию стороны защиты Васильева. Ему снизили срок наказания до восьми лет 11 месяцев колонии», — рассказал журналист агентства.

Очередное заседание по делу Васильева прошло 25 сентября. Сторона защиты попросила смягчить приговор. Суд удовлетворил просьбу, наказание за угон машины, на которой Васильев попал в ДТП, убрали.