В пермском офисе «РЖД» произошла вспышка гепатита

21 марта 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

В Перми сотрудники ОАО «РЖД» заболели гепатитом А Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В офисе компании «РЖД», расположенном в Перми, произошла вспышка гепатита А. Telegram-канал «Большая Пермь» сообщает, что она случилась еще в начале марта. «Гепатит А был выявлен у одной из сотрудниц пермского офиса „РЖД“, которая некоторое время ходила на работу с недомоганием и не подозревала, что серьезно больна. Это произошло в начале марта. После того как ей поставили диагноз, весь отдел, где работает женщина, отправили на вакцинацию, но прививки пришлось искать по всем клиникам города, так как в ведомственной поликлинике необходимого количества не было. Чуть позже в офисе „РЖД“ был выявлен второй случай заболевания», — сообщает «Большая Пермь». Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора провели дезинфекцию помещений только после того, как был выявлен второй заболевший. Сейчас двое заболевших находятся дома на лечении, а остальные сотрудники продолжают ходить в офис, но сидят в отдельном ото всех помещении. URA.RU направило запрос в пресс-службы краевого Роспотребнадзора и ОАО «РЖД». Гепатит А (Болезнь Боткина) — это острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А. Он передается через зараженную пищу и воду. Инкубационный период составляет от двух до шести недель, в среднем — 28 дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В офисе компании «РЖД», расположенном в Перми, произошла вспышка гепатита А. Telegram-канал «Большая Пермь» сообщает, что она случилась еще в начале марта. «Гепатит А был выявлен у одной из сотрудниц пермского офиса „РЖД“, которая некоторое время ходила на работу с недомоганием и не подозревала, что серьезно больна. Это произошло в начале марта. После того как ей поставили диагноз, весь отдел, где работает женщина, отправили на вакцинацию, но прививки пришлось искать по всем клиникам города, так как в ведомственной поликлинике необходимого количества не было. Чуть позже в офисе „РЖД“ был выявлен второй случай заболевания», — сообщает «Большая Пермь». Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора провели дезинфекцию помещений только после того, как был выявлен второй заболевший. Сейчас двое заболевших находятся дома на лечении, а остальные сотрудники продолжают ходить в офис, но сидят в отдельном ото всех помещении. URA.RU направило запрос в пресс-службы краевого Роспотребнадзора и ОАО «РЖД». Гепатит А (Болезнь Боткина) — это острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А. Он передается через зараженную пищу и воду. Инкубационный период составляет от двух до шести недель, в среднем — 28 дней.