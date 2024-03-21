ЦИК официально объявил Путина президентом России на 6 лет: окончательные итоги выборов

ЦИК: за Путина проголосовало 87,28% избирателей
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
За Путина зарубежем проголосовало больше 281 тысячи избирателей (72,58%) Фото:

Были проведены итоги выборов президента. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России заявила, что итоговая явка на голосование составила 77,49%. Трансляция выступления председателя ЦИК Эллы Памфиловой велась на сайте ЦИК. URA.RU рассказывает, какие основные тезисы прозвучали на выступлении.

  • В ЦИК поступили все протоколы. Приняло участие в голосовании 87 576 076 человек (77,49%). Внесено 94 243 протокола. Памфилова подчеркнула, что в современной России подобных показателей по явке еще не было.
  • По подсчету голосов официально победил Владимир Путин с 87,28%.
  • Она отметила, что президентский срок путина составит шесть лет, то есть до 2030 года.
  • Памфилова заявила, что инаугурация президента состоится 7 мая.
  • За Путина голосовали из Германии, Эстонии, Латвии, Австралии и Армении. Председатель ЦИК отмечает, что всего заграницей на выборах голосовали «более 388 тысяч избирателей», при этом больше 281 тысячи избирателей (72,58%) отдали свой голос за Путина.
  • Памфилова отметила наличие большого процента недействительных бюллетеней. Больше всего испорченных документов было в Польше.
  • Три остальных кандидата набрали меньше 5% голосов каждый. Памфилова отметила, что Николай Харитонов набрал 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,20%.
  • Председатель ЦИК также отметила, что «нет ни одной жалобы, которую должен был рассматривать ЦИК по итогам выборов».
  • Она также отметила, что реальными обращениями возможных о нарушениях на выборах главы РФ, оказались лишь 459.
  • По РФ было зафиксировано 41 случай почти бюллетеней на выборах президента, заявила Памфилова.
  • Было почти миллион организаторов выборов, которые работали «не жалея себя». Она сообщила, что девять из них были отстранены от работы за нарушения по решению суда. «Но в семье не без урода», — отметила она.

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Были проведены итоги выборов президента. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России заявила, что итоговая явка на голосование составила 77,49%. Трансляция выступления председателя ЦИК Эллы Памфиловой велась на сайте ЦИК. URA.RU рассказывает, какие основные тезисы прозвучали на выступлении.
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