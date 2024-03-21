Из курганского правительства уволился сын легендарного генерала Усманова. Инсайд

Из курганского правительства уволился глава ведомства, ответственного за закупки

21 марта 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Никита Усманов руководил центром закупок с 2018 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области Директор Центра закупок и бухгалтерского учета Курганской области Никита Усманов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. Он является сыном генерала-майора в отставке Владимира Усманова. «Усманов ушел в отставку», — рассказали источники. URA.RU направило вопросы по теме в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа. Также URA.RU направили вопросы Усманову в соцсети «ВКонтакте», но, на момент написания новости, ответ от него не был получен. Усманов руководил центром с февраля 2018 года. В марте представители областной контрольно-счетной палаты доложили депутатам, что по итогам 2023 года было обнаружено 326 нарушений при работе с бюджетными деньгами по госзакупкам. Проблемы были связаны с недостатками в организации процесса закупок, отсутствии квалификации ответственных лиц, формальном отношение заказчика закупок и проблемами кадрового обеспечения. Позже для 150 специалистов, занимающихся госзакупками, власти провели обучение. Отец Никиты — Владимир Усманов служил в Афганистане, был военным комиссаром региона и советником губернатора по патриотическому воспитанию. Он умер в 2022 году. Через полгода ему присвоили звание «Почетный гражданин Курганской области». Также его имя присвоили кадетской школе-интернату в Куртамыше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор Центра закупок и бухгалтерского учета Курганской области Никита Усманов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. Он является сыном генерала-майора в отставке Владимира Усманова. «Усманов ушел в отставку», — рассказали источники. URA.RU направило вопросы по теме в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа. Также URA.RU направили вопросы Усманову в соцсети «ВКонтакте», но, на момент написания новости, ответ от него не был получен. Усманов руководил центром с февраля 2018 года. В марте представители областной контрольно-счетной палаты доложили депутатам, что по итогам 2023 года было обнаружено 326 нарушений при работе с бюджетными деньгами по госзакупкам. Проблемы были связаны с недостатками в организации процесса закупок, отсутствии квалификации ответственных лиц, формальном отношение заказчика закупок и проблемами кадрового обеспечения. Позже для 150 специалистов, занимающихся госзакупками, власти провели обучение. Отец Никиты — Владимир Усманов служил в Афганистане, был военным комиссаром региона и советником губернатора по патриотическому воспитанию. Он умер в 2022 году. Через полгода ему присвоили звание «Почетный гражданин Курганской области». Также его имя присвоили кадетской школе-интернату в Куртамыше.