Власти Курганской области провели обучающий семинар для 150 специалистов, занимающихся госзакупками. Данная информация была размещена 14 марта на сайте областного правительства. Ранее стало известно, что курганские чиновники стали в три раза чаще допускать нарушения при работе с госзакупками.
«13 марта в Кургане состоялось обучающее мероприятие для специалистов региона, ответственных за проведение закупок. Участие в обучении приняли более 150 человек. Семинар направлен на повышение уровня профессиональной компетенции специалистов как регионального, так и муниципального уровня», — указано в сообщении.
На семинаре выступали представители управления Федерального казначейства по Курганской области, Федеральной антимонопольной службы, Центра закупок и бухгалтерского учета региона, эксперты электронной торговой площадки «Фабрикант». Участникам встречи рассказали про типичные ошибки заказчиков при проведении закупочных процедур. В конце обучения участникам выдали сертификаты.
Ранее замглавы контрольно-счетной палаты (КСП) Курганской области Наталья Важенина сообщила, что по итогам 2023 года было обнаружено 326 нарушений при работе с бюджетными деньгами по госзакупкам. В 2022 году было выявлено 103 таких нарушения.
В обучении участвовали более 150 человек
Фото: пресс-служба правительства Курганской области, сайт правительства Курганской области, https://kurganobl.ru/content/specialisty-kurganskoy-oblasti-sovershenstvuyut-podhody-k-rabote-v-sfere-zakupok
На обучении, в том числе, присутствовали представители УФАС
Фото: пресс-служба правительства Курганской области, сайт правительства Курганской области, https://kurganobl.ru/content/specialisty-kurganskoy-oblasti-sovershenstvuyut-podhody-k-rabote-v-sfere-zakupok
Власти Курганской области провели обучающий семинар для 150 специалистов, занимающихся госзакупками. Данная информация была размещена 14 марта на сайте областного правительства. Ранее стало известно, что курганские чиновники стали в три раза чаще допускать нарушения при работе с госзакупками. «13 марта в Кургане состоялось обучающее мероприятие для специалистов региона, ответственных за проведение закупок. Участие в обучении приняли более 150 человек. Семинар направлен на повышение уровня профессиональной компетенции специалистов как регионального, так и муниципального уровня», — указано в сообщении. На семинаре выступали представители управления Федерального казначейства по Курганской области, Федеральной антимонопольной службы, Центра закупок и бухгалтерского учета региона, эксперты электронной торговой площадки «Фабрикант». Участникам встречи рассказали про типичные ошибки заказчиков при проведении закупочных процедур. В конце обучения участникам выдали сертификаты. Ранее замглавы контрольно-счетной палаты (КСП) Курганской области Наталья Важенина сообщила, что по итогам 2023 года было обнаружено 326 нарушений при работе с бюджетными деньгами по госзакупкам. В 2022 году было выявлено 103 таких нарушения.