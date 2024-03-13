После тотального роста нарушений с госзакупками курганских чиновников собрали на обучение. Фото

Власти собрали курганских чиновников, чтобы научить работать с госзакупками

14 марта 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Курганские власти с помощью обучения хотят избежать нарушений при оформлении закупок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Курганской области провели обучающий семинар для 150 специалистов, занимающихся госзакупками. Данная информация была размещена 14 марта на сайте областного правительства. Ранее стало известно, что курганские чиновники стали в три раза чаще допускать нарушения при работе с госзакупками. «13 марта в Кургане состоялось обучающее мероприятие для специалистов региона, ответственных за проведение закупок. Участие в обучении приняли более 150 человек. Семинар направлен на повышение уровня профессиональной компетенции специалистов как регионального, так и муниципального уровня», — указано в сообщении. На семинаре выступали представители управления Федерального казначейства по Курганской области, Федеральной антимонопольной службы, Центра закупок и бухгалтерского учета региона, эксперты электронной торговой площадки «Фабрикант». Участникам встречи рассказали про типичные ошибки заказчиков при проведении закупочных процедур. В конце обучения участникам выдали сертификаты. Ранее замглавы контрольно-счетной палаты (КСП) Курганской области Наталья Важенина сообщила, что по итогам 2023 года было обнаружено 326 нарушений при работе с бюджетными деньгами по госзакупкам. В 2022 году было выявлено 103 таких нарушения. В обучении участвовали более 150 человек Фото: пресс-служба правительства Курганской области, сайт правительства Курганской области, https://kurganobl.ru/content/specialisty-kurganskoy-oblasti-sovershenstvuyut-podhody-k-rabote-v-sfere-zakupok На обучении, в том числе, присутствовали представители УФАС Фото: пресс-служба правительства Курганской области, сайт правительства Курганской области, https://kurganobl.ru/content/specialisty-kurganskoy-oblasti-sovershenstvuyut-podhody-k-rabote-v-sfere-zakupok Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Курганской области провели обучающий семинар для 150 специалистов, занимающихся госзакупками. Данная информация была размещена 14 марта на сайте областного правительства. Ранее стало известно, что курганские чиновники стали в три раза чаще допускать нарушения при работе с госзакупками. «13 марта в Кургане состоялось обучающее мероприятие для специалистов региона, ответственных за проведение закупок. Участие в обучении приняли более 150 человек. Семинар направлен на повышение уровня профессиональной компетенции специалистов как регионального, так и муниципального уровня», — указано в сообщении. На семинаре выступали представители управления Федерального казначейства по Курганской области, Федеральной антимонопольной службы, Центра закупок и бухгалтерского учета региона, эксперты электронной торговой площадки «Фабрикант». Участникам встречи рассказали про типичные ошибки заказчиков при проведении закупочных процедур. В конце обучения участникам выдали сертификаты. Ранее замглавы контрольно-счетной палаты (КСП) Курганской области Наталья Важенина сообщила, что по итогам 2023 года было обнаружено 326 нарушений при работе с бюджетными деньгами по госзакупкам. В 2022 году было выявлено 103 таких нарушения.