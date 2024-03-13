13 марта 2024

После тотального роста нарушений с госзакупками курганских чиновников собрали на обучение. Фото

Власти собрали курганских чиновников, чтобы научить работать с госзакупками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Корпорация ЕВРАЗ на чемпионате высокотехнологичных профессий Хайтек-2023. Екатеринбург, конференция, тренинг, стулья, конференц зал, собрание
Курганские власти с помощью обучения хотят избежать нарушений при оформлении закупок Фото:

Власти Курганской области провели обучающий семинар для 150 специалистов, занимающихся госзакупками. Данная информация была размещена 14 марта на сайте областного правительства. Ранее стало известно, что курганские чиновники стали в три раза чаще допускать нарушения при работе с госзакупками.

«13 марта в Кургане состоялось обучающее мероприятие для специалистов региона, ответственных за проведение закупок. Участие в обучении приняли более 150 человек. Семинар направлен на повышение уровня профессиональной компетенции специалистов как регионального, так и муниципального уровня», — указано в сообщении.

На семинаре выступали представители управления Федерального казначейства по Курганской области, Федеральной антимонопольной службы, Центра закупок и бухгалтерского учета региона, эксперты электронной торговой площадки «Фабрикант». Участникам встречи рассказали про типичные ошибки заказчиков при проведении закупочных процедур. В конце обучения участникам выдали сертификаты.

Ранее замглавы контрольно-счетной палаты (КСП) Курганской области Наталья Важенина сообщила, что по итогам 2023 года было обнаружено 326 нарушений при работе с бюджетными деньгами по госзакупкам. В 2022 году было выявлено 103 таких нарушения.

В обучении участвовали более 150 человек
В обучении участвовали более 150 человек
Фото:
На обучении, в том числе, присутствовали представители УФАС
На обучении, в том числе, присутствовали представители УФАС
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Курганской области провели обучающий семинар для 150 специалистов, занимающихся госзакупками. Данная информация была размещена 14 марта на сайте областного правительства. Ранее стало известно, что курганские чиновники стали в три раза чаще допускать нарушения при работе с госзакупками. «13 марта в Кургане состоялось обучающее мероприятие для специалистов региона, ответственных за проведение закупок. Участие в обучении приняли более 150 человек. Семинар направлен на повышение уровня профессиональной компетенции специалистов как регионального, так и муниципального уровня», — указано в сообщении. На семинаре выступали представители управления Федерального казначейства по Курганской области, Федеральной антимонопольной службы, Центра закупок и бухгалтерского учета региона, эксперты электронной торговой площадки «Фабрикант». Участникам встречи рассказали про типичные ошибки заказчиков при проведении закупочных процедур. В конце обучения участникам выдали сертификаты. Ранее замглавы контрольно-счетной палаты (КСП) Курганской области Наталья Важенина сообщила, что по итогам 2023 года было обнаружено 326 нарушений при работе с бюджетными деньгами по госзакупкам. В 2022 году было выявлено 103 таких нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...