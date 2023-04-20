Курганской школе присвоили имя легендарного генерала

21 апреля 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Губернаторская кадетская школа будет носить имя генерала Усманова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области губернаторской кадетской школе-интернату из Куртамыша присвоили имя генерал-майора Владимира Усманова. Об этом 21 апреля сообщила и. о. замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова. «Данное решение принял глава региона Вадим Шумков. Подобным образом он решил увековечить имя Владимира Усманова, который очень много сделал для патриотического воспитания подрастающих поколений, становления и развития Губернаторской куртамышской кадетской школы, — передает слова Натальи Кириловой издание «Новый мир». Ранее URA.RU писало, что легендарному курганскому генералу посмертно присвоили почетное звание. С такой инициативой выступил губернатор Шумков. Генерал-майор Владимир Усманов скончался в сентябре прошлого года.

В Курганской области губернаторской кадетской школе-интернату из Куртамыша присвоили имя генерал-майора Владимира Усманова. Об этом 21 апреля сообщила и. о. замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова. «Данное решение принял глава региона Вадим Шумков. Подобным образом он решил увековечить имя Владимира Усманова, который очень много сделал для патриотического воспитания подрастающих поколений, становления и развития Губернаторской куртамышской кадетской школы, — передает слова Натальи Кириловой издание «Новый мир». Ранее URA.RU писало, что легендарному курганскому генералу посмертно присвоили почетное звание. С такой инициативой выступил губернатор Шумков. Генерал-майор Владимир Усманов скончался в сентябре прошлого года.