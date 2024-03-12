Курганские чиновники в три раза чаще допускали нарушения при госзакупках

Чиновники в Курганской области в три раза чаще допускали нарушения при работе с бюджетными деньгами по госзакупкам. По итогам 2023 года найдено 326 фактов (в 2022 году было 103 нарушения). О работе за прошлый год перед депутатами отчиталась замглавы контрольно-счетной палаты (КСП) Курганской области Наталья Важенина, передает журналист URA.RU.
«Основные нарушения: осуществление закупок, не предусмотренных планом-графиком; отсутствие экспертиз результатов, предусмотренных контактом; нарушение при закупках у единственного поставщика. Аудит показал, что основными причинами этого стали недостатки в организации процесса закупок; отсутствие квалификации ответственных лиц; формальное отношение заказчика закупок, а также проблемы кадрового обеспечения», — уточнила Важенина. Она пояснила, что число нарушений выросло в связи с тем, что теперь КСП стала проверять работу чиновников муниципалитетов.
КСП также вскрыла 404 факта неэффективного использования бюджета. По итогам 2023 года сотрудниками палаты было вынесено девять представлений и направлено 48 писем. Исполнение по всем находилось на контроле. Составлено было шесть протоколов об административной ответственности. Судами привлечено четыре должностных лица — двум выписаны предупреждения, еще двум — штрафы на 45 000 рублей.
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