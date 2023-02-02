Легендарному курганскому генералу посмертно присвоят почетное звание

03 февраля 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Владимиру Усманову присвоят звание «Почетный гражданин Курганской области» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генерал-майору Владимиру Усманову будет присвоено звание «Почетный гражданин Курганской области». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «По инициативе губернатора Вадима Шумкова генерал-майору Владимиру Усманову в честь 80-летия региона будет присвоено звание „Почетный гражданин Курганской области“. Владимир Викторович Усманов всю свою жизнь, которая оборвалась в сентябре 2022 года, посвятил служению Отечеству», — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. Ранее глава области Вадим Шумков отмечал, что за 71 год Усманов успел сделать столько, что хватило бы для нескольких славных судеб. Он прошел боевые действия в Афганистане, работал военным комиссаром в Курганской области, многое сделал для патриотического воспитания и сохранения памяти о павших героях в регионе. URA.RU писало, что в Курганской области 19 сентября 2022 года скончался генерал-майор в отставке, бывший советник губернатора региона по патриотическому воспитанию Владимир Усманов. Он был кандидатом педагогических наук, а также членом Союза писателей и Союза журналистов России. В январе 2023 года губернатор Вадим Шумков сообщил о присвоении звания «Почетный гражданин Курганской области» детскому хирургу областной больницы «Красного Креста», заслуженному врачу России Грачику Дохоляну, который ушел из жизни в 2022 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генерал-майору Владимиру Усманову будет присвоено звание «Почетный гражданин Курганской области». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «По инициативе губернатора Вадима Шумкова генерал-майору Владимиру Усманову в честь 80-летия региона будет присвоено звание „Почетный гражданин Курганской области“. Владимир Викторович Усманов всю свою жизнь, которая оборвалась в сентябре 2022 года, посвятил служению Отечеству», — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. Ранее глава области Вадим Шумков отмечал, что за 71 год Усманов успел сделать столько, что хватило бы для нескольких славных судеб. Он прошел боевые действия в Афганистане, работал военным комиссаром в Курганской области, многое сделал для патриотического воспитания и сохранения памяти о павших героях в регионе. URA.RU писало, что в Курганской области 19 сентября 2022 года скончался генерал-майор в отставке, бывший советник губернатора региона по патриотическому воспитанию Владимир Усманов. Он был кандидатом педагогических наук, а также членом Союза писателей и Союза журналистов России. В январе 2023 года губернатор Вадим Шумков сообщил о присвоении звания «Почетный гражданин Курганской области» детскому хирургу областной больницы «Красного Креста», заслуженному врачу России Грачику Дохоляну, который ушел из жизни в 2022 году.