20 марта 2024

Ямальские медведи вышли из спячки

В ЯНАО заметили первого проснувшегося медведя
© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, белый медведь
В ЯНАО проснулся первый медведь Фото:

Медведи в ЯНАО начали пробуждаться после зимней спячки. Первого в этом году зверя заметили в Надымском районе. Об этом сообщила администрация поселка Пангоды.

«Сегодня в пяти километрах от полигона ТБ в сторону компрессорной станции „Хасырейская“ замечен медведь. Будьте внимательны и осторожны», — сообщает администрация поселка в группе «Пангоды. Официально» в социальной сети «Вконтакте».

При обнаружении медведей в непосредственной близости от поселений, население просят обращаться в единую диспетчерскую службу по номеру 112. Ранее URA.RU сообщало о медведе, который вышел на улицы города в ЯНАО.

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Медведи в ЯНАО начали пробуждаться после зимней спячки. Первого в этом году зверя заметили в Надымском районе. Об этом сообщила администрация поселка Пангоды. «Сегодня в пяти километрах от полигона ТБ в сторону компрессорной станции „Хасырейская“ замечен медведь. Будьте внимательны и осторожны», — сообщает администрация поселка в группе «Пангоды. Официально» в социальной сети «Вконтакте». При обнаружении медведей в непосредственной близости от поселений, население просят обращаться в единую диспетчерскую службу по номеру 112. Ранее URA.RU сообщало о медведе, который вышел на улицы города в ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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