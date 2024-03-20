Природа Экология Ямальские медведи вышли из спячки В ЯНАО заметили первого проснувшегося медведя 21 марта 2024 в 15:16 Размер текста - 17 + В ЯНАО проснулся первый медведь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Медведи в ЯНАО начали пробуждаться после зимней спячки. Первого в этом году зверя заметили в Надымском районе. Об этом сообщила администрация поселка Пангоды. «Сегодня в пяти километрах от полигона ТБ в сторону компрессорной станции „Хасырейская“ замечен медведь. Будьте внимательны и осторожны», — сообщает администрация поселка в группе «Пангоды. Официально» в социальной сети «Вконтакте». При обнаружении медведей в непосредственной близости от поселений, население просят обращаться в единую диспетчерскую службу по номеру 112. Ранее URA.RU сообщало о медведе, который вышел на улицы города в ЯНАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Медведи в ЯНАО начали пробуждаться после зимней спячки. Первого в этом году зверя заметили в Надымском районе. Об этом сообщила администрация поселка Пангоды. «Сегодня в пяти километрах от полигона ТБ в сторону компрессорной станции „Хасырейская“ замечен медведь. Будьте внимательны и осторожны», — сообщает администрация поселка в группе «Пангоды. Официально» в социальной сети «Вконтакте». При обнаружении медведей в непосредственной близости от поселений, население просят обращаться в единую диспетчерскую службу по номеру 112. Ранее URA.RU сообщало о медведе, который вышел на улицы города в ЯНАО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям