Ямальские медведи вышли из спячки

Медведи в ЯНАО начали пробуждаться после зимней спячки. Первого в этом году зверя заметили в Надымском районе. Об этом сообщила администрация поселка Пангоды.
«Сегодня в пяти километрах от полигона ТБ в сторону компрессорной станции „Хасырейская“ замечен медведь. Будьте внимательны и осторожны», — сообщает администрация поселка в группе «Пангоды. Официально» в социальной сети «Вконтакте».
При обнаружении медведей в непосредственной близости от поселений, население просят обращаться в единую диспетчерскую службу по номеру 112. Ранее URA.RU сообщало о медведе, который вышел на улицы города в ЯНАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.