Прокуратура ХМАО организовала проверку ДТП, в котором погиб ребенок

Прокуратура Нягани (ХМАО) проведет проверку по факту ДТП на трассе, в результате которого погибло три человека, в том числе ребенок. Информация об этом появилась в telegram-канале окружного надзорного ведомства.
«По поручению прокуратуры автономного округа прокуратура г. Нягани организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, 21 марта 2024 г. на 24 километре автодороги „Нягань-Талинка“ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием с грузового и легкового автомобилей», — сообщили в публикации. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU писало о том, что на трассе «Нягань — Талинка» произошла автомобильная авария, в результате которой скончались три человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ».
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