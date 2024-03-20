20 марта 2024

Прокуратура ХМАО организовала проверку ДТП, в котором погиб ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, прокурор, суд
Прокуратура Нягани проведет проверку из-за смертельного ДТП Фото:

Прокуратура Нягани (ХМАО) проведет проверку по факту ДТП на трассе, в результате которого погибло три человека, в том числе ребенок. Информация об этом появилась в telegram-канале окружного надзорного ведомства.

«По поручению прокуратуры автономного округа прокуратура г. Нягани организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, 21 марта 2024 г. на 24 километре автодороги „Нягань-Талинка“ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием с грузового и легкового автомобилей», — сообщили в публикации. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU писало о том, что на трассе «Нягань — Талинка» произошла автомобильная авария, в результате которой скончались три человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ».

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Прокуратура Нягани (ХМАО) проведет проверку по факту ДТП на трассе, в результате которого погибло три человека, в том числе ребенок. Информация об этом появилась в telegram-канале окружного надзорного ведомства. «По поручению прокуратуры автономного округа прокуратура г. Нягани организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, 21 марта 2024 г. на 24 километре автодороги „Нягань-Талинка“ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием с грузового и легкового автомобилей», — сообщили в публикации. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало о том, что на трассе «Нягань — Талинка» произошла автомобильная авария, в результате которой скончались три человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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