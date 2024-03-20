Происшествия ДТП Прокуратура ХМАО организовала проверку ДТП, в котором погиб ребенок 21 марта 2024 в 15:27 Размер текста - 17 + Прокуратура Нягани проведет проверку из-за смертельного ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Нягани (ХМАО) проведет проверку по факту ДТП на трассе, в результате которого погибло три человека, в том числе ребенок. Информация об этом появилась в telegram-канале окружного надзорного ведомства. «По поручению прокуратуры автономного округа прокуратура г. Нягани организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, 21 марта 2024 г. на 24 километре автодороги „Нягань-Талинка“ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием с грузового и легкового автомобилей», — сообщили в публикации. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало о том, что на трассе «Нягань — Талинка» произошла автомобильная авария, в результате которой скончались три человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Прокуратура Нягани (ХМАО) проведет проверку по факту ДТП на трассе, в результате которого погибло три человека, в том числе ребенок. Информация об этом появилась в telegram-канале окружного надзорного ведомства. «По поручению прокуратуры автономного округа прокуратура г. Нягани организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, 21 марта 2024 г. на 24 километре автодороги „Нягань-Талинка“ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием с грузового и легкового автомобилей», — сообщили в публикации. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало о том, что на трассе «Нягань — Талинка» произошла автомобильная авария, в результате которой скончались три человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям