20 марта 2024

Жители ЯНАО стали реже болеть туберкулезом

Заболеваемость туберкулезом в ЯНАО снизилась почти на 20% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале стало меньше больных туберкулезом Фото:

Медики в ЯНАО отмечают спад заболеваемости туберкулезом в регионе. Департамент здравоохранения привел статистику на официальном сайте. В 2023 было зарегистрировано 106 новых случаев туберкулеза, что на 24 меньше, чем в прошлом году.

«Показатель заболеваемости в 2023 году составил 20,7 на 100 тысяч населения, в 2022 году он составлял 25,4 на 100 тысяч населения. При этом показатель смертности на протяжении последних лет существенно ниже аналогичных показателей по России и УрФО», — приводит депздрав слова главного врача окружного противотуберкулезного диспансера Катерины Кузнецовой.

С 2020 года в округе действует методика по обнаружению скрытых форм болезни. В 2023 году с ее помощью удалось выявить 1101 случай скрытой туберкулезной инфекции. Ямальские медики также повышают степень желания пациентов проходить полноценное лечение с помощью мероприятий по психологическому сопровождению больных. Ранее агентство рассказывало о принудительной госпитализации ямальца, переносящего туберкулез.

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Медики в ЯНАО отмечают спад заболеваемости туберкулезом в регионе. Департамент здравоохранения привел статистику на официальном сайте. В 2023 было зарегистрировано 106 новых случаев туберкулеза, что на 24 меньше, чем в прошлом году. «Показатель заболеваемости в 2023 году составил 20,7 на 100 тысяч населения, в 2022 году он составлял 25,4 на 100 тысяч населения. При этом показатель смертности на протяжении последних лет существенно ниже аналогичных показателей по России и УрФО», — приводит депздрав слова главного врача окружного противотуберкулезного диспансера Катерины Кузнецовой. С 2020 года в округе действует методика по обнаружению скрытых форм болезни. В 2023 году с ее помощью удалось выявить 1101 случай скрытой туберкулезной инфекции. Ямальские медики также повышают степень желания пациентов проходить полноценное лечение с помощью мероприятий по психологическому сопровождению больных. Ранее агентство рассказывало о принудительной госпитализации ямальца, переносящего туберкулез.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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