Жители ЯНАО стали реже болеть туберкулезом

Медики в ЯНАО отмечают спад заболеваемости туберкулезом в регионе. Департамент здравоохранения привел статистику на официальном сайте. В 2023 было зарегистрировано 106 новых случаев туберкулеза, что на 24 меньше, чем в прошлом году.
«Показатель заболеваемости в 2023 году составил 20,7 на 100 тысяч населения, в 2022 году он составлял 25,4 на 100 тысяч населения. При этом показатель смертности на протяжении последних лет существенно ниже аналогичных показателей по России и УрФО», — приводит депздрав слова главного врача окружного противотуберкулезного диспансера Катерины Кузнецовой.
С 2020 года в округе действует методика по обнаружению скрытых форм болезни. В 2023 году с ее помощью удалось выявить 1101 случай скрытой туберкулезной инфекции. Ямальские медики также повышают степень желания пациентов проходить полноценное лечение с помощью мероприятий по психологическому сопровождению больных. Ранее агентство рассказывало о принудительной госпитализации ямальца, переносящего туберкулез.
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