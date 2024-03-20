Жители ЯНАО стали реже болеть туберкулезом

Заболеваемость туберкулезом в ЯНАО снизилась почти на 20% за год

21 марта 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

На Ямале стало меньше больных туберкулезом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Медики в ЯНАО отмечают спад заболеваемости туберкулезом в регионе. Департамент здравоохранения привел статистику на официальном сайте. В 2023 было зарегистрировано 106 новых случаев туберкулеза, что на 24 меньше, чем в прошлом году. «Показатель заболеваемости в 2023 году составил 20,7 на 100 тысяч населения, в 2022 году он составлял 25,4 на 100 тысяч населения. При этом показатель смертности на протяжении последних лет существенно ниже аналогичных показателей по России и УрФО», — приводит депздрав слова главного врача окружного противотуберкулезного диспансера Катерины Кузнецовой. С 2020 года в округе действует методика по обнаружению скрытых форм болезни. В 2023 году с ее помощью удалось выявить 1101 случай скрытой туберкулезной инфекции. Ямальские медики также повышают степень желания пациентов проходить полноценное лечение с помощью мероприятий по психологическому сопровождению больных. Ранее агентство рассказывало о принудительной госпитализации ямальца, переносящего туберкулез. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медики в ЯНАО отмечают спад заболеваемости туберкулезом в регионе. Департамент здравоохранения привел статистику на официальном сайте. В 2023 было зарегистрировано 106 новых случаев туберкулеза, что на 24 меньше, чем в прошлом году. «Показатель заболеваемости в 2023 году составил 20,7 на 100 тысяч населения, в 2022 году он составлял 25,4 на 100 тысяч населения. При этом показатель смертности на протяжении последних лет существенно ниже аналогичных показателей по России и УрФО», — приводит депздрав слова главного врача окружного противотуберкулезного диспансера Катерины Кузнецовой. С 2020 года в округе действует методика по обнаружению скрытых форм болезни. В 2023 году с ее помощью удалось выявить 1101 случай скрытой туберкулезной инфекции. Ямальские медики также повышают степень желания пациентов проходить полноценное лечение с помощью мероприятий по психологическому сопровождению больных. Ранее агентство рассказывало о принудительной госпитализации ямальца, переносящего туберкулез.