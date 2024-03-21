Тестя Павла Прилучного задержали по подозрению в организации подпольного казино

21 марта 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Теть Павла Прилучного Аршак Брутян задержан в Москве по подозрению в организации подпольного казино, передает Shot Фото: Размик Закарян © URA.RU Тесть российского актера Павла Прилучного Аршак Брутян был задержан в Москве по подозрению в организации подпольного казино в одной из квартир столицы. Об этом сообщает Shot. «Тесть Павла Прилучного задержан в Москве. Аршаку Брутяну может грозить шесть лет колонии за организацию нелегального казино», — передают авторы канала. Они отмечают, что всего было задержано трое подозреваемых, которые находились на месте во время рейда. Среди них как раз и являлся Брутян. В настоящий момент проводится проверка, однако уголовное дело пока не возбуждено. За незаконную организацию азартных игр тестю Прилучного может грозить до шести лет тюрьмы. До этого Брутян скрывался от налоговой за неуплату долгов. Отмечается, что он смог выплатить только половину из них. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тесть российского актера Павла Прилучного Аршак Брутян был задержан в Москве по подозрению в организации подпольного казино в одной из квартир столицы. Об этом сообщает Shot. «Тесть Павла Прилучного задержан в Москве. Аршаку Брутяну может грозить шесть лет колонии за организацию нелегального казино», — передают авторы канала. Они отмечают, что всего было задержано трое подозреваемых, которые находились на месте во время рейда. Среди них как раз и являлся Брутян. В настоящий момент проводится проверка, однако уголовное дело пока не возбуждено. За незаконную организацию азартных игр тестю Прилучного может грозить до шести лет тюрьмы. До этого Брутян скрывался от налоговой за неуплату долгов. Отмечается, что он смог выплатить только половину из них.