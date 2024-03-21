В центре Кургана из-за аварии десятки домов остались без воды. Список

21 марта 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

В десятках домов временно отключили холодную воду из-за аварии на сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургана из-за аварии на сетях без холодной воды временно остались более 60 жилых домов, здание поликлиники и прокуратуры. Об этом сообщается в telegram-канале АО «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: улица Коли Мяготина, 98 без ХВС остались 62 жилых дома, прокуратура, поликлиника и тепловые пункты. Работает бригада компании», — указано в сообщении ресурсоснабжающей организации. Список адресов, попавших под временное ограничение воды: ул.К.Мяготина,78, 90, 90а, 92, 96, 98, 98а, 100, 100к.1, 100/1, 103, 105, 109, 111, 111а, 113, 115, 117, 117а; т/п №2, 40;

ул.Красина,51, 53, 55, 57 (Прокуратура), 61, 65, 66, 68, т/п №98;

ул.Проходная,4, 6 (поликлиника);

ул.Пушкина,72, 91; т/п №1;

ул.Гоголя,11, 25;

ул.Товарная,5, 11;

ул.Красина,70, 72, 76, 78, 80; т/п;

ул.Кирова,83, 85, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109а, 111, 113, 115, 115а, 117, 117а, 119;

ул.Тобольная,41, 70 (РНС);

ул.С.Васильева,30, 30а, 32. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Кургана из-за аварии на сетях без холодной воды временно остались более 60 жилых домов, здание поликлиники и прокуратуры. Об этом сообщается в telegram-канале АО «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: улица Коли Мяготина, 98 без ХВС остались 62 жилых дома, прокуратура, поликлиника и тепловые пункты. Работает бригада компании», — указано в сообщении ресурсоснабжающей организации. Список адресов, попавших под временное ограничение воды: