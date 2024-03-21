Чуваш тайно оформил на челябинцев кредиты, чтобы купить себе брендовые вещи

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Злоумышленник оформил кредиты с помощью взломанной базы данных челябинцев Фото:

Житель Республики Чувашия оформил на челябинцев кредиты на сумму более 170 тысяч рублей, чтобы купить себе брендовые вещи. Молодой человек использовал взломанную базу данных, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Злоумышленник взломал базу с личными данными, оформил на граждан онлайн-кредиты на общую сумму свыше 170 тысяч рублей и купил себе брендовые вещи. Перед судом предстанет 18-летний житель Чувашии», — сообщили URA.RU в областном главке.

Кредиты молодой человек оформлял с марта по июнь 2023 года. Челябинские полицейские задержали его в Чувашии, сейчас уголовное дело передано в Центральный райсуд Челябинска. Во время следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде.

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Житель Республики Чувашия оформил на челябинцев кредиты на сумму более 170 тысяч рублей, чтобы купить себе брендовые вещи. Молодой человек использовал взломанную базу данных, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Злоумышленник взломал базу с личными данными, оформил на граждан онлайн-кредиты на общую сумму свыше 170 тысяч рублей и купил себе брендовые вещи. Перед судом предстанет 18-летний житель Чувашии», — сообщили URA.RU в областном главке. Кредиты молодой человек оформлял с марта по июнь 2023 года. Челябинские полицейские задержали его в Чувашии, сейчас уголовное дело передано в Центральный райсуд Челябинска. Во время следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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