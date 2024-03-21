Чуваш тайно оформил на челябинцев кредиты, чтобы купить себе брендовые вещи

21 марта 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Злоумышленник оформил кредиты с помощью взломанной базы данных челябинцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Республики Чувашия оформил на челябинцев кредиты на сумму более 170 тысяч рублей, чтобы купить себе брендовые вещи. Молодой человек использовал взломанную базу данных, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Злоумышленник взломал базу с личными данными, оформил на граждан онлайн-кредиты на общую сумму свыше 170 тысяч рублей и купил себе брендовые вещи. Перед судом предстанет 18-летний житель Чувашии», — сообщили URA.RU в областном главке. Кредиты молодой человек оформлял с марта по июнь 2023 года. Челябинские полицейские задержали его в Чувашии, сейчас уголовное дело передано в Центральный райсуд Челябинска. Во время следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Республики Чувашия оформил на челябинцев кредиты на сумму более 170 тысяч рублей, чтобы купить себе брендовые вещи. Молодой человек использовал взломанную базу данных, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Злоумышленник взломал базу с личными данными, оформил на граждан онлайн-кредиты на общую сумму свыше 170 тысяч рублей и купил себе брендовые вещи. Перед судом предстанет 18-летний житель Чувашии», — сообщили URA.RU в областном главке. Кредиты молодой человек оформлял с марта по июнь 2023 года. Челябинские полицейские задержали его в Чувашии, сейчас уголовное дело передано в Центральный райсуд Челябинска. Во время следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде.