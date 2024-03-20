В ЯНАО пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

В 13 городах и районных центрах ЯНАО состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства, где соискатели смогут найти подходящую работу, а работодатель подобрать себе потенциального сотрудника. Об этом рассказали в службе занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 12 апреля", - сообщается на интерактивном портале службы занятости ЯНАО. На встрече будут доступны экспресс-собеседования, составления резюме, бизнес-встречи с работодателями.
Мероприятие для всех участников бесплатное. Время проведения в каждом населенном пункте можно уточнить на интернет-ресурсах ямальской службы занятости.
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