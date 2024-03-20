20 марта 2024

В ЯНАО пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

В 13 населенных пунктах ЯНАО состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства
© Служба новостей «URA.RU»
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Найти работу в ЯНАО можно будет 12 апреля
Найти работу в ЯНАО можно будет 12 апреля Фото:

В 13 городах и районных центрах ЯНАО состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства, где соискатели смогут найти подходящую работу, а работодатель подобрать себе потенциального сотрудника. Об этом рассказали в службе занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа. 

"Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 12 апреля", - сообщается на интерактивном портале службы занятости ЯНАО. На встрече будут доступны экспресс-собеседования, составления резюме, бизнес-встречи с работодателями.

Мероприятие для всех участников бесплатное. Время проведения в каждом населенном пункте можно уточнить на интернет-ресурсах ямальской службы занятости.

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В 13 городах и районных центрах ЯНАО состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства, где соискатели смогут найти подходящую работу, а работодатель подобрать себе потенциального сотрудника. Об этом рассказали в службе занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа.  "Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 12 апреля", - сообщается на интерактивном портале службы занятости ЯНАО. На встрече будут доступны экспресс-собеседования, составления резюме, бизнес-встречи с работодателями. Мероприятие для всех участников бесплатное. Время проведения в каждом населенном пункте можно уточнить на интернет-ресурсах ямальской службы занятости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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