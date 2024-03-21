ФСБ задержала свердловчанина, готовившего теракт в воинской части

Когда проходило задержание, в сообщении УФСБ не уточняется
Сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего теракт в одной из войсковых частей Екатеринбурга. При себе у него обнаружили пять самодельных зажигательных устройств, рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.
В спецоперации также участвовали органы военной контрразведки. Мужчина состоял в экстремистской организации «Граждане СССР».
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