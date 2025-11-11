Екатеринбуржцам раскрыли, как получить паркинг или кладовую в подарок при покупке квартиры в ноябре

Бесплатное машиноместо можно получить при покупке двух-, трех- или четырехкомнатной квартиры Фото: пресс-служба компании «Практика»

Екатеринбуржцы могут получить кладовую или паркинг со скидкой 100%, либо сэкономить до 1,7 миллиона рублей при покупке квартиры. Акцию «100% Черная пятница» запустила компания «Практика». Как пояснили URA.RUв пресс-службе застройщика, выгодное предложение действует до 30 ноября на выделенный пул квартир почти во всех жилых комплексах девелопера в Екатеринбурге.

«Тем, кто выберет студию или однокомнатную квартиру, дополнительное место для хранения поможет сохранить порядок в пространстве. Вещи для спорта, сезонную одежду, чемоданы или бытовую технику больше не нужно будет хранить в квартире. Для покупателей двух-, трех- и четырехкомнатных квартир — бесплатные машиноместа. Стоимость квадратного метра начинается от 133 тысяч рублей. Максимальная выгода на квартиру — до 1,7 миллиона», — рассказали представители «Практики».

Они добавили, что подземный паркинг упростит повседневные дела: навсегда освободит от вечернего поиска места на улице, позволит легко разгружать покупки и подниматься с ребенком на свой этаж прямо на лифте. Машина будет стоять в тепле и сухости, а ее владельцам больше не придется идти до квартиры по морозу или под дождем.

Клиентам компании «Практика» доступны гибкие условия покупки. Например, приобрести квартиру можно в ипотеку под 11% на три года, по программе семейной ипотеки, в рамках беспроцентной рассрочки с первым взносом от 10%, а также с помощью инструмента трейд-ин, обменяв старую квартиру на новую.

«Практика» работает на рынке недвижимости уже 18 лет. За это время компания ввела в эксплуатацию свыше 1 миллиона квадратных метров жилья, а ключи получили более 7 000 семей. Застройщик работает как компания полного цикла: выступает инвестором, девелопером и генеральным подрядчиком одновременно. Такой подход позволяет контролировать каждый этап строительства — от идеи до передачи ключей.

Подробности об акции можно узнать в отделе продаж компании «Практика» по телефону +7 (343) 328-30-30.













1/4 Фото: пресс-служба компании «Практика»

Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Лицензия № 1481 от 11.08.15 г. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 000 000 руб. Ставка 6%. Диапазон ПСК 6,302–24,633%. Реклама. Не оферта.

Ипотеку предоставляет АО «Альфа-банк». Лицензия № 1326 от 03.01.1991 г. Первоначальный взнос от 30,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 50 000 000 руб. Ставка от 11% на 3 года, далее от 21,59%. Диапазон ПСК 12,587%–17,713% Реклама. Не оферта