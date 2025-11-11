Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Режевской тракт полностью перекрыли, на месте работает ДПС. Фото

11 ноября 2025 в 09:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Водителей призвали отказаться от поездок

Водителей призвали отказаться от поездок

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инспекторы ДПС утром 11 ноября перекрыли трассу Екатеринбург — Реж — Алапаевск с 20-го по 30-й километр в обе стороны. Ограничения ввели из-за гололеда и снега на дороге, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Введение временных ограничений движения для всех видов транспорта в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, выразившимися в виде снежного наката на проезжей части», — пояснили в ведомстве. Движение откроют после приведения участка в порядок.

На месте работают в усиленном режиме экипажи ДПС. Водителей призвали отказаться от поездок и заранее планировать маршрут.

Продолжение после рекламы

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал