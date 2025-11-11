Водителей призвали отказаться от поездок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инспекторы ДПС утром 11 ноября перекрыли трассу Екатеринбург — Реж — Алапаевск с 20-го по 30-й километр в обе стороны. Ограничения ввели из-за гололеда и снега на дороге, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Введение временных ограничений движения для всех видов транспорта в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, выразившимися в виде снежного наката на проезжей части», — пояснили в ведомстве. Движение откроют после приведения участка в порядок.

На месте работают в усиленном режиме экипажи ДПС. Водителей призвали отказаться от поездок и заранее планировать маршрут.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области