Режевской тракт полностью перекрыли, на месте работает ДПС. Фото
Водителей призвали отказаться от поездок
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Инспекторы ДПС утром 11 ноября перекрыли трассу Екатеринбург — Реж — Алапаевск с 20-го по 30-й километр в обе стороны. Ограничения ввели из-за гололеда и снега на дороге, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Введение временных ограничений движения для всех видов транспорта в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, выразившимися в виде снежного наката на проезжей части», — пояснили в ведомстве. Движение откроют после приведения участка в порядок.
На месте работают в усиленном режиме экипажи ДПС. Водителей призвали отказаться от поездок и заранее планировать маршрут.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
