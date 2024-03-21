В городе ЯНАО на двое суток отключили электроэнергию

Жители Ноябрьска остались без света на несколько дней
© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки и дачи. Нижневартовск, лампочка, лампа, свет, электричество
Ямальцы пожаловались на отсутствие света в своих домах Фото:
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Коммунальные аварии в России

В Ноябрьске (ЯНАО) на двое суток внезапно отключили электроэнергию в многоквартирном доме. Аварийная служба не назвала причину отсутствия света, сообщила URA.RU жительница города.

«Дзержинского, 14. Есть квартиры, в которых вторые сутки сидят без света. Электричества нет — телевизоры и другие электроприборы не работают. Нас ни о чем не предупредили. Соседи утром приходили за кипятком, хотя один подъезд. Дозвониться в аварийную службу невозможно», — рассказала собеседница агентства.

В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что в данном районе проводятся срочные ремонтно-восстановительные работы. «Управляющие компании оповещены. Планируемые сроки окончания работ — до 17:30», — говорится в сообщении.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на двое суток внезапно отключили электроэнергию в многоквартирном доме. Аварийная служба не назвала причину отсутствия света, сообщила URA.RU жительница города. «Дзержинского, 14. Есть квартиры, в которых вторые сутки сидят без света. Электричества нет — телевизоры и другие электроприборы не работают. Нас ни о чем не предупредили. Соседи утром приходили за кипятком, хотя один подъезд. Дозвониться в аварийную службу невозможно», — рассказала собеседница агентства. В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что в данном районе проводятся срочные ремонтно-восстановительные работы. «Управляющие компании оповещены. Планируемые сроки окончания работ — до 17:30», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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