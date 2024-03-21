В городе ЯНАО на двое суток отключили электроэнергию

В Ноябрьске (ЯНАО) на двое суток внезапно отключили электроэнергию в многоквартирном доме. Аварийная служба не назвала причину отсутствия света, сообщила URA.RU жительница города.
«Дзержинского, 14. Есть квартиры, в которых вторые сутки сидят без света. Электричества нет — телевизоры и другие электроприборы не работают. Нас ни о чем не предупредили. Соседи утром приходили за кипятком, хотя один подъезд. Дозвониться в аварийную службу невозможно», — рассказала собеседница агентства.
В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что в данном районе проводятся срочные ремонтно-восстановительные работы. «Управляющие компании оповещены. Планируемые сроки окончания работ — до 17:30», — говорится в сообщении.
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