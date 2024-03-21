В городе ЯНАО на двое суток отключили электроэнергию

Жители Ноябрьска остались без света на несколько дней

21 марта 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Ямальцы пожаловались на отсутствие света в своих домах Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России В Ноябрьске (ЯНАО) на двое суток внезапно отключили электроэнергию в многоквартирном доме. Аварийная служба не назвала причину отсутствия света, сообщила URA.RU жительница города. «Дзержинского, 14. Есть квартиры, в которых вторые сутки сидят без света. Электричества нет — телевизоры и другие электроприборы не работают. Нас ни о чем не предупредили. Соседи утром приходили за кипятком, хотя один подъезд. Дозвониться в аварийную службу невозможно», — рассказала собеседница агентства. В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что в данном районе проводятся срочные ремонтно-восстановительные работы. «Управляющие компании оповещены. Планируемые сроки окончания работ — до 17:30», — говорится в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) на двое суток внезапно отключили электроэнергию в многоквартирном доме. Аварийная служба не назвала причину отсутствия света, сообщила URA.RU жительница города. «Дзержинского, 14. Есть квартиры, в которых вторые сутки сидят без света. Электричества нет — телевизоры и другие электроприборы не работают. Нас ни о чем не предупредили. Соседи утром приходили за кипятком, хотя один подъезд. Дозвониться в аварийную службу невозможно», — рассказала собеседница агентства. В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что в данном районе проводятся срочные ремонтно-восстановительные работы. «Управляющие компании оповещены. Планируемые сроки окончания работ — до 17:30», — говорится в сообщении.