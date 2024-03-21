Челябинцы нашли способ очистить подземные воды сразу от всех примесей. Фото

21 марта 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Челябинцы нашли способ очистить воды сразу от многих примесей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) изобрели способ очистки поземных вод одновременно от большинства примесей. Как рассказали в пресс-службе вуза, метод удалит из жидкости соли, металлы и радиоактивные газы. «Ученые ЮУрГУ изобрели способ очистить подземную воду одновременно от солей, металлов и радиоактивных газов. Подобных технических решений в России нет», — сообщили в университете. Разработкой занимались аспирант кафедры водоснабжения и водоотведения Архитектурно-строительного института ЮУрГУ Максим Новоселов и его соавтор, кандидат химических наук Марина Белканова. Изобретатели свой способ запатентовали. Он позволяет удалить из воды радон, альфа-активности, железо, марганец, соли жесткости и углекислоту. К научному открытию Новоселова привел личный опыт. В воде из скважины возле его дома содержится ряд примесей. Необходимость очистить от них воду превратила дом в лабораторию. Ученые запатентовали способ, который не имеет в стране аналогов telegram-канал ЮУрГУ Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) изобрели способ очистки поземных вод одновременно от большинства примесей. Как рассказали в пресс-службе вуза, метод удалит из жидкости соли, металлы и радиоактивные газы. «Ученые ЮУрГУ изобрели способ очистить подземную воду одновременно от солей, металлов и радиоактивных газов. Подобных технических решений в России нет», — сообщили в университете. Разработкой занимались аспирант кафедры водоснабжения и водоотведения Архитектурно-строительного института ЮУрГУ Максим Новоселов и его соавтор, кандидат химических наук Марина Белканова. Изобретатели свой способ запатентовали. Он позволяет удалить из воды радон, альфа-активности, железо, марганец, соли жесткости и углекислоту. К научному открытию Новоселова привел личный опыт. В воде из скважины возле его дома содержится ряд примесей. Необходимость очистить от них воду превратила дом в лабораторию.