Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) изобрели способ очистки поземных вод одновременно от большинства примесей. Как рассказали в пресс-службе вуза, метод удалит из жидкости соли, металлы и радиоактивные газы.
«Ученые ЮУрГУ изобрели способ очистить подземную воду одновременно от солей, металлов и радиоактивных газов. Подобных технических решений в России нет», — сообщили в университете.
Разработкой занимались аспирант кафедры водоснабжения и водоотведения Архитектурно-строительного института ЮУрГУ Максим Новоселов и его соавтор, кандидат химических наук Марина Белканова. Изобретатели свой способ запатентовали. Он позволяет удалить из воды радон, альфа-активности, железо, марганец, соли жесткости и углекислоту.
К научному открытию Новоселова привел личный опыт. В воде из скважины возле его дома содержится ряд примесей. Необходимость очистить от них воду превратила дом в лабораторию.
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