Екатеринбурженка, убившая троих детей, избежала тюремного срока. Фото, видео

22 марта 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Решение принял Свердловский областной суд Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей Суд отправил на принудительное лечение 39-летнюю екатеринбурженку Анастасию П., которая в 2022 году задушила троих детей в ЖК «Бажовский». Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. С ходатайством об освобождении девушки от уголовной ответственности в суд обратились следователи. По заключению специалистов, она нуждается в принудительном лечении в психиатрической больнице, поскольку не осознает характер своих действий и не может руководить ими. В заседании Анастасия участвовала по ВКС. Она находится в больнице в Казани. Вероятно, там же и останется. Трагедия произошла 26 декабря 2022 года. По версии следствия, Петрова задушила полугодовалую дочь и сыновей 10 и 15 лет. Соседи уверяли, что накануне слышали ссору и молитвы. Сама Петрова оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель». Все о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд отправил на принудительное лечение 39-летнюю екатеринбурженку Анастасию П., которая в 2022 году задушила троих детей в ЖК «Бажовский». Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. С ходатайством об освобождении девушки от уголовной ответственности в суд обратились следователи. По заключению специалистов, она нуждается в принудительном лечении в психиатрической больнице, поскольку не осознает характер своих действий и не может руководить ими. В заседании Анастасия участвовала по ВКС. Она находится в больнице в Казани. Вероятно, там же и останется. Трагедия произошла 26 декабря 2022 года. По версии следствия, Петрова задушила полугодовалую дочь и сыновей 10 и 15 лет. Соседи уверяли, что накануне слышали ссору и молитвы. Сама Петрова оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель». Все о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.