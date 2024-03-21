21 марта 2024

Екатеринбурженка, убившая троих детей, избежала тюремного срока. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по мере пресечения матери, которая убила троих детей. Екатеринбург, петрова анастасия
Решение принял Свердловский областной суд Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Суд отправил на принудительное лечение 39-летнюю екатеринбурженку Анастасию П., которая в 2022 году задушила троих детей в ЖК «Бажовский». Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда.

С ходатайством об освобождении девушки от уголовной ответственности в суд обратились следователи. По заключению специалистов, она нуждается в принудительном лечении в психиатрической больнице, поскольку не осознает характер своих действий и не может руководить ими.

В заседании Анастасия участвовала по ВКС. Она находится в больнице в Казани. Вероятно, там же и останется.

Трагедия произошла 26 декабря 2022 года. По версии следствия, Петрова задушила полугодовалую дочь и сыновей 10 и 15 лет. Соседи уверяли, что накануне слышали ссору и молитвы. Сама Петрова оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель». Все о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.

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Суд отправил на принудительное лечение 39-летнюю екатеринбурженку Анастасию П., которая в 2022 году задушила троих детей в ЖК «Бажовский». Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. С ходатайством об освобождении девушки от уголовной ответственности в суд обратились следователи. По заключению специалистов, она нуждается в принудительном лечении в психиатрической больнице, поскольку не осознает характер своих действий и не может руководить ими. В заседании Анастасия участвовала по ВКС. Она находится в больнице в Казани. Вероятно, там же и останется. Трагедия произошла 26 декабря 2022 года. По версии следствия, Петрова задушила полугодовалую дочь и сыновей 10 и 15 лет. Соседи уверяли, что накануне слышали ссору и молитвы. Сама Петрова оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель». Все о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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