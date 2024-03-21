В мире Европа В ЕС пообещали перевести 1 млрд евро доходов от активов РФ для ВСУ 22 марта 2024 в 02:32 Размер текста - 17 + Украине смогут перевести один миллиард евро к 1 июля, заявила Урсула фон дер Ляйен Фото: Официальный сайт Европарламента ЕС сможет к 1 июля перевести один млрд евро доходов от замороженных активов России для закупок оружия ВСУ. Это произойдет в случае быстрого завершения разработки соответствующих механизмов изъятия. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Я сказала лидерам [стран ЕС], что если мы проведем работу оперативно, мы сможем уже 1 июля перевести Украине первый миллиард евро», — сказала фон дер Ляйен. Ее слова приводит РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ЕС сможет к 1 июля перевести один млрд евро доходов от замороженных активов России для закупок оружия ВСУ. Это произойдет в случае быстрого завершения разработки соответствующих механизмов изъятия. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Я сказала лидерам [стран ЕС], что если мы проведем работу оперативно, мы сможем уже 1 июля перевести Украине первый миллиард евро», — сказала фон дер Ляйен. Ее слова приводит РИА Новости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям