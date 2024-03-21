В ЕС пообещали перевести 1 млрд евро доходов от активов РФ для ВСУ

Украине смогут перевести один миллиард евро к 1 июля, заявила Урсула фон дер Ляйен
ЕС сможет к 1 июля перевести один млрд евро доходов от замороженных активов России для закупок оружия ВСУ. Это произойдет в случае быстрого завершения разработки соответствующих механизмов изъятия. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Я сказала лидерам [стран ЕС], что если мы проведем работу оперативно, мы сможем уже 1 июля перевести Украине первый миллиард евро», — сказала фон дер Ляйен. Ее слова приводит РИА Новости.
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