21 марта 2024

В ЕС пообещали перевести 1 млрд евро доходов от активов РФ для ВСУ

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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен,  stock
Украине смогут перевести один миллиард евро к 1 июля, заявила Урсула фон дер Ляйен Фото:

ЕС сможет к 1 июля перевести один млрд евро доходов от замороженных активов России для закупок оружия ВСУ. Это произойдет в случае быстрого завершения разработки соответствующих механизмов изъятия. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Я сказала лидерам [стран ЕС], что если мы проведем работу оперативно, мы сможем уже 1 июля перевести Украине первый миллиард евро», — сказала фон дер Ляйен. Ее слова приводит РИА Новости.

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ЕС сможет к 1 июля перевести один млрд евро доходов от замороженных активов России для закупок оружия ВСУ. Это произойдет в случае быстрого завершения разработки соответствующих механизмов изъятия. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Я сказала лидерам [стран ЕС], что если мы проведем работу оперативно, мы сможем уже 1 июля перевести Украине первый миллиард евро», — сказала фон дер Ляйен. Ее слова приводит РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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