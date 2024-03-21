21 марта 2024

На Камчатке мужчина взял в заложники женщину и угрожает ее убить

© Служба новостей «URA.RU»
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В Петропавловске-Камчатском неизвестный мужчина удерживает в заложниках женщину. Об этом передает telegram-канал Единого ситуационного-мониторингового центра Камчатского края.

«По информации от УМВД Камчатского края, по адресу ул. Кроноцкая, д. 12, г. Петропавловск-Камчатский, мужчина взял женщину в заложники. Угрожает расправой», — заявлено в сообщении центра.

На месте работают переговорщики. Спецподразделения готовятся штурмовать квартиру.

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В Петропавловске-Камчатском неизвестный мужчина удерживает в заложниках женщину. Об этом передает telegram-канал Единого ситуационного-мониторингового центра Камчатского края. «По информации от УМВД Камчатского края, по адресу ул. Кроноцкая, д. 12, г. Петропавловск-Камчатский, мужчина взял женщину в заложники. Угрожает расправой», — заявлено в сообщении центра. На месте работают переговорщики. Спецподразделения готовятся штурмовать квартиру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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