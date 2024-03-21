На Камчатке мужчина взял в заложники женщину и угрожает ее убить

В Петропавловске-Камчатском неизвестный мужчина удерживает в заложниках женщину. Об этом передает telegram-канал Единого ситуационного-мониторингового центра Камчатского края.
«По информации от УМВД Камчатского края, по адресу ул. Кроноцкая, д. 12, г. Петропавловск-Камчатский, мужчина взял женщину в заложники. Угрожает расправой», — заявлено в
На месте работают переговорщики. Спецподразделения готовятся штурмовать квартиру.
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