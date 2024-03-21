Как екатеринбурженка убила троих детей и избежала тюрьмы

Обвиняемую признали невменяемой и обязали лечиться в психиатрической больнице
новость из сюжетаВ Екатеринбурге мать убила троих своих детей
Полтора года назад всю Россию потрясла трагедия, случившаяся в Екатеринбурге. 37-летняя Анастасия Петрова убила троих своих детей — полугодовалую девочку и мальчиков 10 и 15 лет. Мать заявила, что спасла дочь и сыновей от бесов. 22 марта Свердловский областной суд освободил женщину от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение. URA.RU вспоминает подробности этого страшного дела.
Убийство
- Трагедия произошла 26 декабря 2022 года в ЖК «Бажовский». В этот день племянница Анастасии Петровой в Сызрани получила от нее смс, в котором тетя призналась в убийстве троих своих детей. Девушка сообщила информацию в полицию.
- В съемной квартире силовики действительно нашли тела пятимесячной девочки и мальчиков 10 и 15 лет. Лежала рядом и их мать, которая поначалу тоже показалась мертвой. Но женщина внезапно вскочила и стала говорить.
- Петрова призналась, что задушила проводом своих детей. Она утверждала, что Сатана хотел из старшего сына сделать Антихриста, а из младшей дочери — блудницу. Чтобы спасти души детей от зла, она их убила, объясняла женщина.
- В ночь, когда случилась трагедия, соседи слышали странную музыку и крики из квартиры Петровых. Никто не вызвал полицию, потому что многодетная семья всегда была на хорошем счету.
Бесы
- Свои мотивы Анастасия описала в двух записках, они были приобщены к материалам дела. «Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил Змей-искуситель. Весь город наполнен бесами. Начался Апокалипсис», — писала женщина. Сама она тоже собиралась умереть от обезвоживания, потому что в нее «вселился полуденный без и иссушил».
- В своих посланиях Анастасия обращалась к мужу. Она уверяла, что и в него тоже «водворился Сатана, упавший с небес» и называла супруга «дьяволом во плоти».
- Семья Петровых была полной и очень благополучной на вид. Дети занимались спортом, были хорошо одеты, родители возили их на машине. Муж в прошлом сотрудник челябинских правоохранительных органов, мама Анастасии — монахиня, живет в обители в другом регионе. В связи с этим звучала версия, что и Анастасия могла помутиться рассудком на религиозной почве, но она не нашла подтверждения.
Следствие и суд
- СМИ писали, что экспертиза показала наличие наркотиков в крови женщины, которые способны вызывать паранойю и кошмарные галлюцинации. Также не исключалась послеродовая депрессия, которая могла начаться после рождения дочери.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более несовершеннолетних — часть 2 статьи 105 УК РФ. Петровой предъявили обвинение.
- Она была направлена на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которую сначала прошла в Свердловской областной психиатрической больнице, а потом в московском центре имени Сербского. Все эксперты признали женщину невменяемой. Врачи пришли к выводу, что она страдала психической болезнью и не отдавала отчета своим действиям на момент убийства.
- 22 марта суд освободил обвиняемую от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение. Сама женщина принимала участие в процессе по ВКС.
- Она сейчас находится в психиатрической больнице в Казани. Скорее всего там она и будет проходить назначенное судом лечение. Отец Анастасии сказал корреспонденту агентства, что его дочь принимает нейролептики. Он находится с ней на связи и запрещает вспоминать и обсуждать страшные события с детьми.
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